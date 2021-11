Panamera Platinum Edition, versione esclusiva

Porsche ha messo a disposizione dei suoi clienti una versione particolarmente elegante ed esclusiva di Panamera: la Platinum Edition. Il modello combina le caratteristiche del design Satin Gloss Platinum con un elenco di dotazioni standard, dando vita a una raffinata edizione speciale del coupé a quattro porte della Casa tedesca.

Il pacchetto standard dell’edizione speciale comprende opzioni molto ricercate che aggiungono esclusività alla già ricca dotazione di serie. Tra queste troviamo le sospensioni pneumatiche adattive con Porsche active suspension management (Pasm), i fari a matrice LED con il Porsche Dymanic Light System Pluse, il tetto panoramico e gli specchietti retrovisori esterni dotati di oscuramento automatico.

Tra le opzioni che rendono unica la Platinum Edition di Panamera ci sono anche: la telecamera che aiuta il conducente durante la retromarcia e, per quanto riguarda le varianti ibride, il caricabatterie AC di bordo con una potenza di ricarica di 7,2 kW.

Il nuovo design della coupé quattro porte del brand teutonico che nel corso del 2020 ha ottenuto prestazioni da record al Nurburgring, è reso ancora più elegante e dinamico grazie ai cerchi da 21 pollici Exclusive Design Sport verniciati in platino, dai vetri oscurati, dai terminali di scarico neri e dalle modanature dei finestrini laterali in nero lucido.

Seguendo la tradizione storica di Porsche, gli allestimenti interni non possono che essere un inno al lusso e alla ricercatezza: su tutti spicca il volante sportivo GT con servosterzo Plus e assistente per il cambio di corsia. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente in 14 differenti direzioni, mentre i sedili posteriori sono riscaldati. Porsche ha posto l’accento anche sul sistema di infotainment di sesta generazione con SiriusXM 360L, Android Auto e Apple CarPlay wireless. Nel pacchetto di dotazioni base, inoltre, è presente il BOSE Surround Sistem.

La Panamera Platinum Edition viene declinata in tre varianti all’interno del listino Porsche: Panamera, Panamera 4 e Panamera 4 E-Hybrid. Per quanto riguarda il mercato europeo, il modello della Casa di Zuffenhausen sarà disponibile anche nei corrispondenti modelli Sport e Turismo. In Cina, invece, la gamma verrà ampliata così da includere anche i modelli Executive con passo allungato.

La nuova edizione speciale della Panamera sarà presentata ufficialmente in anteprima mondiale in occasione del Los Angeles Auto Show, in programma il prossimo 17 novembre in California. Il modello è già ordinabile in Germania dove il prezzo si aggira intorno ai 112.000 euro. Le consegne sono previste verso la fine del mese di gennaio del 2022, anno in cui è previsto anche l’arrivo dell’evoluzione della Taycan.