Porsche, inedito SUV a 7 posti: cosa sappiamo

Cayenne e Macan, i due SUV premium di Porsche, molto presto potrebbero avere una ‘sorellona’ maggiore. Un nuovo SUV a 7 posti, con tanto spazio a disposizione degli occupanti. La notizia non è ancora stata confermata dalla Casa, eppure tutti gli appassionati del brand tedesco sono in attesa della grande novità.

Ormai si mormora da tempo dell’arrivo del nuovo SUV potente e ultra spazioso, tanti i rumors che possiamo leggere sul web e che annunciano che Porsche stia davvero già pensando a una nuova sportiva a ruote alte; questa volta l’auto sarà molto più grande e spaziosa, come non l’avevamo mai vista prima. Una vettura nuova, che la Casa di Stoccarda vorrebbe lanciare sul mercato a breve e in grado di ospitare fino a 7 persone a bordo. La vettura di lusso per viaggi lunghi, accompagnati dallo stile unico di Porsche, e da una comodità senza eguali.

Secondo alcune notizie circolate oltreoceano, alcune concessionarie selezione negli Stati Uniti avrebbero già avuto la possibilità di vedere i primi bozzetti del nuovo SUV. Per questo motivo siamo praticamente quasi certi che l’auto arriverà davvero, anche se non ci sono conferme ufficiali. Pare che la vettura avrà un look ibrido, a metà tra una berlina e un crossover. A ruote alte, elegante e spaziosa. Un bel mix di caratteristiche uniche, che Porsche vuole unire per creare un mezzo inedito, che abbia il tipico carattere premium (nell’aspetto, nelle tecnologie e nella potenza) della Casa.

Per quanto riguarda lo stile, la carrozzeria potrebbe essere molto simile a quella della Panamera (scopri i prezzi), con un posteriore che probabilmente mostrerà il solito family feeling estetico della Cayenne. L’auto sarà molto grande e spaziosa, e non sappiamo se arriverà anche in Europa. Viste le dimensioni, potrebbe essere lanciata solo in America e Cina, il mercato nostrano al momento non è molto attratto da vetture di questo tipo. L’auto sarà realizzata su una piattaforma Audi, derivata dal Progetto Artemis, o almeno è quello che finora dichiarano i rumors.

Per quanto riguarda motori e potenza non sappiamo ancora moltissimo ovviamente, ma molto probabilmente il nuovo SUV a 7 posti sarà ibrido plug-in o elettrico, si mira anche a garantire autonomie senza precedenti. L’auto potrebbe essere lanciata sul mercato nel 2026, non prima. Manca molto, in questi anni il progetto potrebbe rivoluzionarsi e cambiare, quindi restiamo in attesa di capire che cosa succederà e soprattutto se il nuovo mega SUV Porsche arriverà davvero.