Porsche, direttamente dal film la 911 unica al mondo

Sally Carrera diventa realtà: la Porsche blu del celebre film d’animazione Cars – Motori Ruggenti (2006) ha ispirato un’automobile vera, realizzata in un unico esemplare. Si chiama 911 Sally Special ed è frutto della collaborazione tra Porsche e Pixar, che per la prima volta in assoluto partecipa alla realizzazione di una vettura.

L’edizione speciale della 911 sarà venduta all’asta il prossimo 20 agosto durante la Monterey Car Week in California, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Porsche: Sally Carrera diventa realtà

La 911 Sally Special è unica, esattamente come Sally Carrera. La 911 blu elettrico, che finì anche nella classifica di Top Gear delle 100 automobili più sexy del cinema, è l’ispirazione di un grande progetto benefico che unisce Porsche e Pixar.

L’unico esemplare realizzato sarà venduto all’asta per sostenere le attività di due fondazioni benefiche che si occupano rispettivamente di aiutare le giovani donne e i rifugiati, la Girls Inc. e l’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

“Le auto hanno bisogno di un volto e di una storia”, spiega Sebastian Rudolph di Porsche, “il film di animazione di Pixar Cars ha fatto esattamente questo: ha portato in vita le automobili sul grande schermo”.

“La storia del film racconta valori come l’amicizia, l’amore e il sostegno reciproco, e al centro di tutto c’è una Porsche, Sally Carrera”, spiega Rudolph. “Insieme a Pixar abbiamo portato in vita lo spirito di Sally” con la volontà di tradurre l’animo del personaggio del film, l’avvocata che sostiene le battaglie degli abitanti di Radiator Springs, in un aiuto concreto alle persone che ne hanno più urgentemente bisogno.

Non è la prima volta che Porsche mette all’asta un veicolo speciale a fini benefici: soltanto due anni fa andò all’asta l’ultima 911 aspirata della generazione 991 per far fronte all’epidemia da Covid-19. In quell’occasione, la Casa di Stoccarda raccolse oltre 500mila dollari.

La più veloce delle Carrera 911

Il team che ha lavorato alla Porsche 911 Sally Special include Jay Ward, Direttore Creativo Pixar, e Bob Pauley, il designer che per primo disegnò il personaggio di Sally Carrera per il film Cars. Per realizzare la 911 ispirata alle vicende di Radiator Spring hanno lavorato per dieci mesi a diretto contatto con i designer di Style Porsche a Weissach e con il team del programma Sonderwunsch della Casa di Stoccarda, che si occupa di creare speciali one-off per i clienti di Porsche Exclusive Manufaktur.

“La Porsche 911 Sally Special è basata sulla variante più agile e veloce della Carrera 911, la 911 Carrera GTS”, spiega Boris Apenbrink, direttore di Porsche Exclusive Manufaktur, “l’auto ha il cambio manuale, vista la passione di Sally Carrera per la guida”.

La Porsche speciale non è una copia esatta del personaggio Pixar: Sally era ispirata a quello che allora era l’ultimo modello della leggendaria Porsche Carrera, quello del 2002, mentre la 911 Sally Special si rifà direttamente alla GTS del 2021 e ai suoi 480 CV, mostrando un carattere decisamente sportivo – che viene amplificato dalla presenza del cambio manuale a sette rapporti Porsche.

Per la 911 Sally Special è stato realizzato un colore ad hoc, il Sallybluemetallic, applicato eccezionalmente a mano sulla carrozzeria dell’auto. Completano il quadro di questo progetto unico nel suo genere gli innumerevoli dettagli degli interni, dominati dal blu e dai dettagli grafici ispirati al film d’animazione.

La 911 Sally Special – accompagnata da un libro che racconta l’evoluzione del progetto, con tanto di bozzetti originali della vettura e cronografo realizzato da Porsche per l’occasione – sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s nel corso della Monterey Car Week il prossimo 20 agosto.