Porsche Festival 2019 a Misano, l’evento il 5 e 6 ottobre

editato in: da

Il conto alla rovescia è ormai terminato: il 5 e 6 ottobre sono ormai alle porte e gli appassionati italiani di Porsche possono finalmente ritrovarsi in quello che è il più grande evento loro dedicato nel nostro Paese.

Il prossimo fine settimana, infatti, il Circuito Internazionale di Misano ospiterà l’edizione 2019 del Porsche Festival, manifestazione organizzata da Porsche Italia dedicata a tutti gli appassionati del marchio di Stoccarda. Un evento iconico, che racchiude in due giorni la “vera essenza” di Porsche: auto da corsa, velocità, competizione. Ma anche eventi a “misura di famiglia”, grazie ai quali sia i grandi sia i piccini potranno divertirsi e scoprire tutto ciò che gravita attorno al mondo del marchio tedesco.

In questo percorso di scoperta, le migliaia di persone che si raduneranno a Misano il 5 e 6 ottobre prossimi saranno “guidati” da un calendario fitto di eventi, tanto in pista quanto nel paddock. L’appuntamento più atteso è quello con la penultima tappa della Porsche Carrera Cup Italia che, per l’occasione si svolgerà in notturna. Il campionato, nonostante si sia ormai alle battute finali, è ancora apertissimo e la gara di Misano concorrerà in maniera decisiva a determinare chi si aggiudicherà il titolo 2019.

Ma la Carrera Cup è solo una delle tante attività pensate per intrattenere il pubblico degli appassionati di Porsche. Restando tra i cordoli, ad esempio, gli appassionati potranno scaldare l’asfalto scendendo in pista con la loro Porsche nel corso della Porsche Experience. Oppure salire a bordo di una delle 911 GT3 Cup presenti a Misano e, affiancati da uno dei piloti del marchio tedesco presenti a Misano, affrontare un giro a tutto gas nel corso dell’Hot Lap. O, ancora, ammirare da vicino la Porsche Taycan, la prima automobile completamente elettrica realizzata dal marchio di Stoccarda, che verrà presentata in anteprima al pubblico italiano.

All’interno del paddock, invece, i partecipanti al Porsche Festival 2019 troveranno spazi espositivi dedicati agli aspetti più vari. Ad esempio, non mancherà un focus sulla mobilità sostenibile, con un padiglione dedicato alla Porsche 99X Electric, macchina da corsa che la prossima stagione prenderà parte al mondiale di Formula E.

I più piccoli, invece, potranno divertirsi nell’Area Young Drivers, dove cimentarsi in un vero e proprio gran premio con Porsche a pedali, e nell’Area Kids, dove saranno proiettate in anteprima le immagini del nuovo film “Playmobil: The Movie”.