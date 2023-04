Porsche Cayenne, la versione rinnovata al Salone di Shanghai

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche Porsche Cayenne: nuova versione 2023

Porsche rinnova radicalmente la terza generazione di Cayenne, modificando il gruppo propulsore, il telaio, il design e gli equipaggiamenti. Migliorie che hanno permesso all’auto di accrescere le prestazioni su strada e in fuoristrada, ma anche il lussuoso comfort per gli spostamenti quotidiani.

Il SUV di lusso, già parecchio apprezzato dal pubblico, oggi si mostra in una nuova veste. Porsche Cayenne MY23 debutta con un cockpit e comandi altamente digitalizzati, un nuovo sistema di telaio e funzionalità high-tech innovative. Come ha dichiarato Michael Schätzle, Vice President responsabile della linea di prodotti Cayenne: “Si tratta di uno degli aggiornamenti di prodotto più consistenti nella storia di Porsche”.

I proiettori a LED ad alta definizione e con tecnologia Matrix assicurano un’illuminazione stradale adatta a ogni situazione di guida, il sistema di controllo della qualità dell’aria filtra le sostanze inquinanti prima di immettere l’aria nell’abitacolo e, per la prima volta nella Cayenne, il passeggero anteriore dispone di un proprio schermo di infotainment. Il SUV oggi si mostra con una linea profondamente rinnovata e una gamma di motori più potenti, ribadendo la sua fama di auto più sportiva del segmento.

Una nuova Driver Experience

Porsche ha sviluppato per la nuova Cayenne un concetto di visualizzazione e comandi completamente rinnovato. La nuova Porsche Driver Experience, introdotta per la prima volta sulla Porsche Taycan, privilegia l’asse del guidatore e ottimizza l’utilizzo delle funzioni disponibili.

Le funzioni utilizzate più spesso dal guidatore sono collocate sul volante o accanto ad esso. Il selettore del cambio automatico della nuova Cayenne si trova ora sul cruscotto. Nella nuova consolle in questo modo c’è spazio per diversi vani portaoggetti e un pannello di comando del climatizzatore, di grandi dimensioni e caratterizzato da una sofisticata superficie nera.

Comandi grandi e facilmente accessibili, interruttori meccanici per il climatizzatore e un comando tattile per la regolazione del volume garantiscono un’ottima funzionalità e un impatto estetico raffinato.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Il cockpit ridisegnato della nuova Cayenne integra per la prima volta un quadro strumenti che ora si presenta come uno schermo curvo da 12,6 pollici, digitale e autoportante, che permette la scelta fra diverse modalità di visualizzazione delle informazioni.

Su richiesta è disponibile un head-up display ottimizzato. Lo schermo centrale del sistema Porsche Communication Management (PCM) da 12,3 pollici si inserisce perfettamente nella nuova plancia e consente di accedere a tutte le funzioni principali della vettura. Sul lato passeggero è ora disponibile, per la prima volta, uno schermo da 10,9 pollici, che permette di arricchire l’esperienza di viaggio del passeggero anteriore, che può visualizzare i dati sulle prestazioni, accedere ai comandi del sistema di infotainment e guardare video in streaming durante la marcia. Una speciale pellicola assicura che il guidatore non possa vedere i contenuti visualizzati su questo schermo, per una maggior sicurezza.

Il design raffinato di Porsche Cayenne

La nuova sezione frontale, parafanghi più arcuati, il nuovo cofano e i proiettori di grande impatto tecnico, sottolineano la larghezza del SUV tanto amato dalla clientela. Nella parte posteriore, il design della nuova Cayenne è caratterizzato da gruppi ottici disegnati tridimensionalmente, superfici sottostanti pulite e un nuovo sottoparaurti posteriore con portatarga integrato.

Porsche Cayenne può essere personalizzata in modo molto flessibile grazie all’ampliamento della gamma cromatica con tre nuovi colori, ai pacchetti sportivi ultraleggeri e alla nuova e completa gamma di cerchi da 20, 21 e 22 pollici. I proiettori a LED con tecnologia Matrix sono ora montati di serie sulla nuova Cayenne. I fari a LED Matrix ad alta definizione sono invece disponibili come optional.

Porsche ha inserito nella sua nuova Cayenne anche un impianto di controllo della qualità dell’aria. Su richiesta è disponibile un sensore che rileva il livello di polveri sottili e, se necessario, fa passare l’aria più volte attraverso il filtro per le polveri sottili. Inoltre, lo ionizzatore consente di eliminare dall’aria molti germi e agenti inquinanti.

È disponibile inoltre una gamma completa di sistemi di assistenza nuovi e ottimizzati.

Comfort e prestazioni

I nuovi ammortizzatori con tecnologia a doppia valvola consentono di ottimizzare le prestazioni in tutte le condizioni di guida. Nello specifico, sono stati migliorati il comfort alle basse velocità, la maneggevolezza nelle curve dinamiche e il supporto al beccheggio e al rollio.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

L’esperienza di guida viene ottimizzata grazie alle nuove sospensioni pneumatiche adattive con tecnologia a doppia camera e doppia valvola. Questo sistema garantisce una migliore esperienza di guida, grazie alla morbidezza delle sospensioni, stabilizzando il veicolo e migliorandone la maneggevolezza su strada e in fuoristrada. Al contempo, le sospensioni pneumatiche adattive aumentano la precisione di guida e migliorano le prestazioni. Le sospensioni consentono una differenziazione ancora più netta tra le modalità di guida Normal, Sport e Sport Plus.

I motori

La nuova Porsche Cayenne arriva in Europa con tre diverse motorizzazioni. Una versione ulteriormente perfezionata del motore V8 biturbo da quattro litri sviluppato dalla Casa sostituisce il precedente propulsore V6 nella nuova Cayenne S.

Con una potenza massima di 349 KW (474 CV) e una coppia di 600 Nm, quindi 25 kW (34 CV) e 50 Nm in più rispetto al suo predecessore, questa unità fa scattare il SUV da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. La velocità massima è di 273 km/h. L’ingresso nel mondo della Cayenne avviene con un motore turbo V6 da tre litri ottimizzato, che ora sviluppa 260 kW (353 CV) e 500 Nm.

L’unità a sei cilindri costituisce anche la powertrain della Cayenne E-Hybrid. Grazie all’abbinamento con un nuovo motore elettrico, potenziato di 30 kW per arrivare a 130 kW (176 CV), la potenza complessiva sale a 346 kW (470 CV). La batteria ad alto voltaggio con una capacità incrementata di 17,9 kWh fino a 25,9 kWh, a seconda del livello di equipaggiamento, consente ora un’autonomia fino a 90 chilometri.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

I prezzi di listino

La nuova Porsche Cayenne per il 2023 presenta un equipaggiamento di serie notevolmente ampliato e include i fari a LED con tecnologia Matrix, il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, i cerchi da 20 pollici, il sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore con retrocamera e la vaschetta per smartphone con ricarica induttiva fino a 15 watt.

In Italia il SUV completamente rinnovato sarà proposto con prezzi di listino a partire da 92.837 euro – per la versione Coupé da 96.985 euro. La versione elettrificata Cayenne E-Hybrid è disponibile invece a partire da 107.433 euro – la Coupé da 110.483 euro – e la Cayenne S da 111.726 euro – Coupé da 117.094 euro. Sono già aperti gli ordini per i nuovi modelli, le consegne in Europa inizieranno a partire dal mese di luglio.