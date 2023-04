Fonte: Ufficio Stampa Porsche La Porsche Cayenne si evolve: anteprima del nuovo abitacolo

Un salto nel futuro per rendere sempre più incredibile ed emozionante l’esperienze al volante. Questo è tanto altro ancora è alla base del nuovo abitacolo mozzafiato che Porsche ha pensato per la nuova Cayenne che debutterà il prossimo 18 aprile all’Auto Shangai Show in Cina. Un innovativo concept di display e comandi per un’auto che prende spunto dalla Taycan elettrica e che, per la prima volta, viene trasferita su una vettura con motore a combustione.

Porsche Cayenne, il nuovo abitacolo

La nuova architettura presente nella Porsche Cayenne che nelle prossime settimane debutterà in Asia apre a una nuova Porsche Driver Experience, con modalità di interazione che non saranno solo prerogativa del guidatore. Anche il passeggero, infatti, può essere protagonista grazie al display completamente digitale e dalla personalizzazione versatile e il funzionamento intuitivo. Ovviamente il focus principale è su chi è al volante, ma la Casa tedesca non ha lasciato nulla al caso.

I nuovi interni, come detto, prendono ispirazione dalla sportiva elettrica Taycan. Con un quadro strumenti digitale nel cosiddetto design curvo e indipendente con opzioni di visualizzazione variabili, è presente una console centrale ridisegnata e un volante di ultima generazione. Dotata di un selettore del cambio automatico che si trova ora a destra del volante, le modifiche fanno spazio sulla console centrale per un grande controller del climatizzatore in un sofisticato design Black Panel. Ma attenzione, come detto, anche ai passeggeri che sperimentano un nuovo livello di interazione con il veicolo e il conducente tramite il display del passeggero opzionale, con funzioni di connettività ottimizzate che completano l’abitacolo.

Conducenti e passeggeri sono quindi immersi in degli interni completamente nuovi che rendono l‘esperienza alla guida unica. Il display curvo completamente digitale da 12,6 pollici è moderno e sottile e regala al conducente fino a sette diverse modalità di visualizzazione (qui il listino Porsche completo).

Non solo tecnologia, attenzione ai dettagli

La nuova Porsche Cayenne non è solo digitalizzazione, ma anzi un perfetto equilibrio tra tecnologia digitale e analogica. I comandi sono raggruppati direttamente attorno al volante e il nuovo pulsante di avviamento del motore si trova a sinistra del volante sportivo multifunzione che deriva dalla 911 (qui vi abbiamo parlato della nuova vettura per la Dakar) ed è stato completamente rielaborato rispetto al modello precedente, con un design di alta qualità, moderno e sportivo. Il pulsante per le diverse modalità di guida (Normale, Offroad, Sport e Sport Plus) si trova poi direttamente sul volant, con un interruttore ora di serie.

Come detto, a rendere ancora più elegante l’abitacolo è la ricercatezza dei dettagli. Su tutti salta all’occhio il pannello di controllo del climatizzatore sulla consolle, che con una superficie in vetro nel Black Panel rende ancor più pregiato l’intero elemento. La tecnologia viene poi in aiuto, con le impostazioni del climatizzatore che possono essere utilizzate in maniera rapida e intuitiva. Il riconoscimento e il feedback tattile con interruttori meccanici dell’aria condizionata e un controller del volume fisico garantisce poi una funzionalità piacevole sia al tatto che di design.

Dal display centrale il conducente può utilizzare numerose funzioni di guida e comfort, nonché la navigazione online standard e le funzioni multimediali. Il touchscreen aggiuntivo da 10,9 pollici lato passeggero non solo è una chicca, ma permette anche al conducente di essere aiutato alla guida. Quante volte, infatti, capita di mettersi in mezzo per azionare il navigatore? Col display aggiuntivo il passeggero può fare tutto dal suo lato, senza ostacolare chi guida. Schermo che, va sottolineato, non è visibile dal posto guida grazie a una pellicola che l’oscura. Ciò consente quindi di trasmettere video e file multimediali senza deconcentrare il conducente.