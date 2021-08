Porsche, a settembre presenterà l’auto del futuro

editato in: da

Porsche si prepara a presentare l’auto del futuro: il grande momento è atteso per il mese di settembre. Attraverso un post su Twitter, la Casa di Zuffenhausen ha annunciato che durante l’IAA di Monaco di Baviera, verrà svelata una novità assoluta sotto forma di vettura studio.

“Porsche guarda al futuro – si legge nel tweet pubblicato dall’azienda tedesca – il 6 settembre celebrerà l’anteprima mondiale di un concept orientato al futuro”. Insieme al post, è stata pubblicata anche un’immagine reveal che fa pensare a una possibile rosa di candidate in vista dell’evento di Monaco di Baviera.

Quale sarà l’auto del futuro che Porsche svelerà al pubblico durante il mese di settembre? In base all’immagine postata, sono state formulate diverse ipotesi. Una di queste parla della futura versione 100% elettrica della gamma 718 che da tempo rientra nei piani della Casa di Zuffenhausen, seppur con nuove proporzioni generali rispetto ai modelli delle precedenti generazioni.

Un’altra linea di pensiero, invece, sostiene che Porsche potrebbe presentare in grande stile il prototipo della 911 elettrificata: si tratterebbe di un esemplare dotato di un sistema plug-in più avanzato. Qualora fosse la 911 elettrificata “l’auto del futuro” annunciata dall’azienda automobilistica teutonica, il modello non arriverebbe sul mercato prima di tre o quattro anni.

I fari dell’immagine pubblicata su Twitter ricordano in parte quelli della Taycan, la prima auto 100% elettrica realizzata da Porsche, mentre un elemento color arancio situato più in basso sembrerebbe segnalare l’appartenenza del modello al mondo 911.

Il tweet di Porsche ha creato grandi aspettative tra gli appassionati del mondo delle automobili: per conoscere l’identità dell’auto che verrà svelata dalla Casa di Zuffenhausen, non resta che attendere fino al 7 settembre, data in cui è in programma la giornata inaugurale dell’IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera, evento dedicato al futuro delle quattro ruote che andrà avanti nella città tedesca fino al 12 settembre.

Nel frattempo Porsche ha presentato la nuova 911 GTS, l’ultima generazione delle inconfondibili sportive tedesche: un bolide dotato di motore boxer a sei cilindri in grado di erogare 480 Cv, ben 30 in più rispetto all’attuale 911 Carrera S e alla precedente 911 GTS.

Il 2021 è stato un anno pieno di successi per il marchio del Gruppo Wolkswagen: nel mese di giugno, infatti, una Porsche Cayenne Coupé ha fatto segnare il giro record sula pista del Nürburgring, diventando il SUV più veloce di sempre Nordschleife.