Porsche 911, versione esagerata da 900 CV

Fonte: Ufficio Stampa Brabus La 900 Rocket R “1 of 25” Limited Edition di Brabus sarà realizzata in 25 esemplari

La Porsche 911 è una vera e propria icona del mondo delle quattro ruote, con tante versioni che, nel corso degli anni, hanno contribuito ad arricchire il mito della sportiva della casa di Stoccarda. Oggi, per la 911, viene scritta un’ulteriore pagina di storia grazie al tuner Brabus che ha presentato la sua reinterpretazione della sportiva tedesca. Si tratta della 900 Rocket R “1 of 25” Limited Edition, un modello che, come suggerisce il nome, sarà realizzato in edizione limitata. La base di partenza è l’attuale Porsche 911 Turbo S che viene portata da Brabus fino a 900 CV.

Una supercar da 900 CV

La nuova 900 Rocket R “1 of 25” Limited Edition firmata Brabus sarà realizzata in soli 25 esemplari. Alla base del progetto c’è una versione modificata del sei cilindri biturbo da 3.8 litri che viene portato dal tuner fino a 900 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia motrice. Questi numeri avvicinano il progetto alla più potente supercar mai realizzata da Brabus.

Questo potenziamento del propulsore si traduce in prestazioni da super sportiva: la velocità massima è di 340 km/h (autolimitata elettronicamente) mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in 2,5 secondi (per la versione originale della 911 Turbo S servono 2,7 secondi per toccare i 100 km/h partendo da ferma).

Per raggiungere i 200 km/h, invece, bastano appena 7,2 secondi. La 900 Rocket R può contare, inoltre, su di un sistema di scarico sportivo ad alte prestazioni, realizzato da Brabus in collaborazione con Inconel ed in grado di garantire un sound sportivo, senza compromessi.

Fonte: Ufficio Stampa Brabus

Sportiva anche nel design

La 900 Rocket R “1 of 25” Limited Edition di Brabus è un’evoluzione della 911 anche dal punto di vista del design, con tante piccole ma importanti modifiche che puntano ad esaltare il carattere sportivo della supercar. Il tuner ha realizzato un body kit esclusivo per la vettura, denominato Widestar e realizzato con diversi componenti in fibra di carbonio.

La fibra viene utilizzata per il nuovo spoiler posteriore oltre che per inedito splitter anteriore. Anche elementi come le prese d’aria nei passaruota e il diffusore posteriore possono contare sulla fibra di carbonio. Il body kit modifica anche le capacità aerodinamiche della 911, con una serie di ottimizzazioni che, secondo Brabus, portano l’efficienza aerodinamica ad un “livello superiore”.

Ad arricchire il design della limited edition non possono mancare cerchi in lega esclusivi. Il tuner ha realizzato i nuovi cerchi in lega Brabus Monoblock P Platinum Edition, caratterizzati da un particolare design a cinque razze e disponibili nelle varianti da 21 e 22 pollici. I cerchi non hanno solo una funzione estetica ma ricoprono un ruolo di primo piano anche per quanto riguarda le performance della limited edition.

Il particolare design è stato studiato per migliorare il raffreddamento dell’impianto frenante, essenziale per tenere sotto controllo i 900 CV di potenza garantiti dal sei cilindri. Ogni dettaglio ha, quindi, una doppia funzione, con design e prestazioni che rappresentano le linee guida del progetto. Nell’abitacolo, invece, i rivestimenti sono in pelle nera, con padiglione in Alcantara e vari elementi in fibra di carbonio che arricchiscono la console centrale per un design dal marcato carattere sportivo.