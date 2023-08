Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche Omaggio ai 60 anni di 911: Porsche presenta la nuova serie speciale

La meravigliosa e iconica Porsche 911 spegne quest’anno le sue prime 60 candeline, un traguardo importante. Per l’occasione la Casa lancia un’edizione speciale concepita per il massimo piacere di guida, realizzata in una serie limitata di 1.963 unità, numero che riporta immediatamente alla mente l’anno in cui la 911 è nata.

Si tratta della nuova la Porsche 911 S/T, concepita con una struttura molto leggera e per regalare ai fortunati clienti un’esperienza di guida da puristi, mai come prima d’ora. Per la prima volta nella storia del brand, il potente motore da 386 kW (525 CV) di potenza della 911 GT3 RS scelto anche per questa edizione speciale sprigiona la sua energia su strada attraverso un cambio manuale e una frizione leggera.

Com’è fatta

Si tratta in particolare di un modello sportivo dal carattere fortemente puristico, interamente dedicato al piacere di guida: stiamo parlando della nuova Porsche 911 S/T per il 2023, in omaggio ai 60 anni di storia. La nuova serie speciale e limitata porta con sé tutti i punti di forza della 911 GT3 con pacchetto Touring e della 911 GT3 RS, proponendo un mix di agilità e dinamica di guida eccezionali.

L’auto monta un motore boxer 4.0 litri ad aspirazione naturale, in grado di sprigionare la potenza di 386 kW (525 CV) – lo stesso della 911 GT3 RS – servito da cambio manuale a rapporti corti.

La struttura su cui è realizzata l’auto è estremamente leggera, la trazione è stata ottimizzata per garantire agilità e maneggevolezza. La nuova Porsche 911 S/T pesa solo 1.380 kg, è in pratica il modello più leggero della sua generazione. Il pacchetto opzionale Heritage Design è stato creato prendendo ispirazione dalla versione da corsa della 911 S della fine degli anni Sessanta e dell’inizio degli anni Settanta.

L’esperienza di Porsche negli sport motoristici

Il nuovo modello di Porsche 911 dedicato al 60° anniversario racchiude tutta l’esperienza del brand nel settore GT e negli sport motoristici. Caratteristica che si presenta nella sua particolare agilità e maneggevolezza, studiata per garantire il massimo piacere di guida sulle tortuose strade di campagna.

La nuova 911 S/T risponde istantaneamente alle sollecitazioni del guidatore. Qualsiasi movimento dello sterzo, ogni pressione sull’acceleratore o sul freno vengono recepiti immediatamente e riprodotti con precisione millimetrica. La denominazione S/T sta a ricordare che l’auto è l’erede di una versione prestazionale della prima generazione della 911. Infatti, dal 1969, Porsche propose una versione speciale da corsa della 911 S, auto che internamente venivano chiamate 911 ST.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

La nuova 911 S/T riprende lo spirito della 911 S (ST) originale e lo trasferisce all’attuale generazione di modelli 911 della Casa. Il modello celebrativo combina in un’unica auto speciale alcuni elementi della 911 GT3 RS, la carrozzeria della 911 GT3 con pacchetto Touring, e integra il tutto con componenti leggere sviluppati appositamente per la 911 S/T. Il risultato è un’esperienza di guida unica nell’ambito della gamma 911 GT.

La struttura leggera

Come abbiamo detto, la struttura leggera e omogenea è uno degli elementi che più di tutti conferisce alla 911 S/T agilità e maneggevolezza. Il cofano anteriore, il tetto, i parafanghi anteriori e le portiere con le loro vistose prese d’aria sono realizzati in plastica ultraleggera rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), come accade anche per la scocca di sicurezza, la roll bar sull’asse posteriore e il pannello di taglio.

Il nuovo modello commemorativo monta cerchi in magnesio, impianto frenante in carboceramica PCCB, batteria di avviamento agli ioni di litio e cristalli ultraleggeri, nella dotazione di serie.

La nuova Porsche 911 S/T raggiunge i 100 km/h in soli 3,7 secondi, arrivando a una velocità massima di 300 km/h. Per i conducenti che avranno la fortuna di guidare quest’auto speciale, l’esperienza di guida sarà estremamente esaltante, accentuata oltretutto dal suggestivo sound dell’impianto di scarico sportivo leggero di serie, nel tipico stile Porsche.

Anche le caratteristiche aerodinamiche della 911 S/T sono state ottimizzate per l’uso su strada piuttosto che su pista. I sedili avvolgenti in CFRP sono forniti di serie. Il sedile Sport Plus, regolabile a quattro vie, è disponibile invece su richiesta, senza sovrapprezzo. Il quadro strumenti e l’orologio del pacchetto Sport Chrono sono caratterizzati dalla classica tonalità verde Porsche.

Il pacchetto Heritage Design

La nuova creatura di Casa Porsche viene offerta sul mercato in questa inedita e celebrativa edizione speciale di sole 1.936 unità anche con l’esclusivo pacchetto Heritage Design opzionale. Solo ed esclusivamente per questa variante particolarmente elegante, la Casa ha reso disponibili la nuova tonalità esterna Blu Shore Metallizzato e i cerchi in colore Ceramica.

Sulle portiere possono essere applicati, a richiesta, un numero da 0 a 99 e una pellicola decorativa. Il classico emblema Porsche della 911 originale è stato inserito al frontale, sui coprimozzi, al volante, sui poggiatesta e sulla chiave dell’auto, e sta a sottolineare l’eredità, il forte legame che la nuova 911 S/T ha con la storica gamma 911 di Porsche, nota in tutto il mondo, da ben 60 anni.

Anche nell’abitacolo troviamo la parte centrale dei sedili realizzata in stoffa Classic Cognac con bande nere, un ulteriore omaggio alla tradizione storica. Il pacchetto si completa con apposite finiture in pelle semi-anilina bicolore Nero/Classic Cognac con ampie bordature in pelle, un rivestimento del tetto in Dinamica traforata e altri dettagli firmati Porsche Exclusive Manufaktur. Il logo Porsche e il nome del modello 911 S/T sul retro della nuova auto celebrativa in uscita sono in color oro.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Porsche Design propone in esclusiva ai clienti della 911 S/T il Cronografo 1 – 911 S/T. Caratterizzato da una cassa in titanio, non verniciata e sabbiata per risparmiare peso, quest’oggetto esclusivo si ispira alla leggerezza costruttiva della nuova edizione speciale puristica della 911. Il cuore del cronografo è il Porsche Design WERK 01.240 con certificazione COSC e funzione flyback. Il suo funzionamento è affidato a un rotore che riprende il disegno del cerchio in magnesio della 911 S/T.

La nuova Porsche 911 S/T è già ordinabile, il prezzo di listino di questo inedito modello celebrativo fatto di storia è di 314.839 euro, per pochi. Il pacchetto Heritage Design ha un prezzo a parte, di 17.946 euro, IVA inclusa. Il Cronografo 1 – 911 S/T è disponibile a 12.252 euro, per i clienti più esigenti e che hanno un legame particolare con il brand e le sue multisfaccettature.