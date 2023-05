Pony Coupe Concept, il ritorno del prototipo scomparso

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Hyundai presenta una creatura unica, la sua Pony Coupe Concept, che oggi è stata ricostruita fedelmente e mostrata in anteprima mondiale sul Lago di Como, a quasi 50 anni dal suo debutto originale. Il modello fu esposto per la prima volta al Salone dell’Auto di Torino nel 1974, e ancora oggi rappresenta una pietra miliare nella storia e nel design dell’azienda.

Giorgetto Giugiaro e il figlio Fabrizio, anch’egli designer di grande esperienza, hanno partecipato alla presentazione. Il progetto anticipato già lo scorso anno, è stato realizzato da GFG Style – il centro stile che si avvale dell’esperienza creativa di Fabrizio e Giorgetto – per riportare in vita l’auto che ha dato il via alla creazione della gamma Pony di Hyundai.

Hyundai e Giugiaro ancora insieme

Nel progetto di restauro di Pony Coupe Concept, Hyundai ha ricreato il modello originale presentato al Salone di Torino del 1974. Un lavoro di recupero che mostra lo spirito, l’audacia, la passione e l’ambizione con cui i dipendenti e i manager di Hyundai hanno creato un brand globale, iniziando proprio da Pony Coupe Concept.

Euisun Chung, Executive Chair di Hyundai Motor Group, dichiara: “Nonostante un tessuto industriale poco favorevole negli anni Settanta, mio nonno, il Presidente e fondatore di Hyundai Ju-young Chung, ha dedicato tutto sé stesso alla ricostruzione dell’economia coreana e al miglioramento della vita della popolazione dopo la devastante guerra di Corea. Alla fine, ha realizzato la sua visione di rendere la Corea un Paese in grado di sviluppare i propri veicoli a regola d’arte. Esprimo la mia sincera gratitudine a tutti coloro che, sia in Italia che in Corea, hanno svolto un ruolo fondamentale per il successo del Pony”

Pony Coupe Concept è stata un modello innovativo per il suo tempo, con un design unico. A causa delle condizioni economiche globali difficili della fine degli anni Settanta, purtroppo quella che avrebbe potuto essere la prima auto sportiva di Hyundai ultra sensazionale, non ebbe il successo che meritava, non riuscendo nemmeno a essere mai prodotta, per questo se ne perse memoria.

In ogni caso, guardando il concept notiamo immediatamente la determinazione di Hyundai nel voler entrare nel settore delle auto sportive, gettando le basi per una leadership a lungo termine come azienda automobilistica.

Pony Coupe Concept oggi viene considerata un classico retro-futuristico, un’ispirazione per i modelli Hyundai più recenti, come il rolling lab N Vision 74, un veicolo elettrico-ibrido a idrogeno, e la concept car 45 EV, che ha ispirato Ioniq 5, 100% elettrica.

L’estetica dell’auto

Gli esterni della Pony Coupe Concept la fanno somigliare a un origami, con linee geometriche e fluide, una linea del tetto slanciata, superfici pure e pulite, proporzioni dinamiche e un montante B dalla forma unica. La concept vanta un trattamento delle superfici estremamente avanzato con paraurti verniciati in tinta con la carrozzeria.

Il frontale dalle linee cuneiformi e i fari circolari la contraddistinguevano già nel 1974 e, ancora oggi, hanno un aspetto inimitabile. La coda tronca è dotata di un sottile sportello per accedere alla parte posteriore dell’auto.

Gli interni sono molto minimal e trasmettono una sensibilità iconica che evidenzia il design monoscocca e la plancia sospesa incentrata sul guidatore. Il volante a una razza e i sedili bicolore dalla linea sottile riprendono quella che negli anni Settanta era un’estetica futuristica.

Luc Donckerwolke, Presidente e Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group, sottolinea: “La ricostruzione di questo veicolo unico è un momento importante nella storia di Hyundai. Racconta i nostri inizi e il nostro impegno per il futuro. È un’eredità per le generazioni a venire. Simboleggia idealmente il testimone che lega passato e futuro dell’azienda”.

“Pony Coupe Concept riflette la gratitudine e la dedizione dell’azienda nei confronti dello spirito di sfida che i dipendenti di Hyundai avevano nel 1974. La rinascita della Pony Coupe Concept è un momento storico per Hyundai, perché rappresenta non solo i nostri inizi, ma anche il nostro impegno verso il futuro con nuovi sogni da realizzare”, SangYup Lee, Executive Vice President e Head di Hyundai Design Center.

“È davvero speciale questo momento in cui persone chiave per i primi passi dell’azienda incontrano coloro che la stanno guidando verso il futuro. Questo evento segna anche il lancio di Hyundai Reunion, la nostra piattaforma di iniziative per mostrare il patrimonio del brand. È qui che si può vedere come il nostro successo del passato serva ancora come base per il nostro spirito audace e innovativo di oggi. Uno spirito tangibile in questi due modelli e nelle persone che li hanno resi possibili”, Sungwon Jee, Senior Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai Motor Company.