“Pizzicata” la nuova Fiat 600: la foto spia

Ebbene sì, ora ne abbiamo la certezza: è stata avvistata infatti per la prima volta in Germania, durante i test su strada, ne abbiamo la prova. La nuova auto di Casa Fiat dovrebbe debuttare nel segmento B entro la fine del 2023, e oggi abbiamo una prima foto che ci svela com’è fatta.

Si parla da tempo del ritorno di una grande icona in versione moderna, la Fiat 600, che tutti conosciamo. Una grande auto per la Casa torinese, che arriverà presto sul mercato.

Quando esce la Fiat 600

La foto spia: la nuova Fiat 600 è stata immortalata per la prima volta mentre viaggia per le strade della Germania durante la sua fase di test. Il nome si intravede sulla modanatura laterale, a conferma che si tratta proprio della nuova auto che tutti aspettavamo.

Al momento possiamo dire che l’auto è una cinque porte, il look è molto simile a quello della Fiat 500 (di grande successo) ma le dimensioni sono decisamente maggiori. In quanto al motore, anche se ovviamente la foto spia non ci dà alcuna informazione a riguardo, è certo che ci sarà una variante elettrica, se ne parla da mesi. La Fiat 600 non è stata camuffata per la fase di test, a parte alcuni adesivi sulla fiancata, quindi pare proprio che quella che vediamo oggi sia già la versione definitiva.

Fonte: ANSA

Entro la fine del 2023 potrebbe arrivare sul mercato quindi la nuova variante moderna di un’icona Fiat senza tempo. E con lei, il segmento B – il più amato dagli italiani – si amplierà e proporrà un nuovo modello.

Quanto costa

Al momento non sappiamo assolutamente nulla per quanto riguarda il listino. Da mesi si vocifera di prezzi a partire da circa 20.000 euro, ma oggi c’è chi ipotizza prezzi di listino addirittura al di sotto di questa soglia, tra i 17 e i 18mila euro.

La nuova Fiat 600 è una hatchback 5 porte che si posizionerà in gamma nello “spazio vuoto” tra la 500 e la Panda. Come abbiamo detto, per il look la Casa ha scelto proprio quello della sorellina 500 come ispirazione.

Che motore monta

Quanto al motore, come abbiamo detto sicuramente ci sarà la versione 100% elettrica, che ormai non può mancare per nessun modello che verrà lanciato da ora in poi. A listino però ci sarà anche la variante a benzina con motore 3 cilindri 1.2 da 100 cavalli di potenza.

Una doppia offerta che verrà accolta positivamente dai clienti e che deriva dallo stretto legame che c’è tra Fiat 600 e la nuovissima – ma già di successo – Jeep Avenger, che monta la stessa piattaforma Stellantis CMP (EMP1) che verrà utilizzata per la nuova hatchback 5 porte di Fiat e già collaudata su tanti modelli di altri marchi del Gruppo, come Opel, Citroen, DS.

Con Jeep Avenger la nuova Fiat 600 condividerà anche l’impianto produttivo: verrà infatti realizzata nello stabilimento di Stellantis a Tychy, in Polonia. Visto il legame con l'elettrica di Jeep, è possibile che anche la variante elettrica di Fiat 600 sarà dotata del sistema a 400 Volt realizzato dalla Emotors in Francia (Joint venture tra Stellantis e Nidec), con batteria agli ioni di litio da 54 kWh e in grado di realizzare la potenza di 156 cavalli. Al momento non sappiamo null’altro, aspettiamo nuovi sviluppi e ci godiamo questa prima – e unica – immagine della nuova 600.