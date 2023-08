Pininfarina presenta PURA Vision: concept di lusso elettrico

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Pininfarina Pininfarina PURA Vision: il concept che svela l'evoluzione del lusso

PURA Vision è il nuovo concept di Automobili Pininfarina, ed è pronto ad inaugurare una nuova era di lusso interamente elettrico. Il nuovo concept, che ispirerà la prossima generazione di veicoli di lusso 100% elettrici di Pininfarina, sarà presentata in anteprima mondiale nel corso della Monterey Car Week.

Il profilo elegante e le proporzioni estreme abbracciano il design PURA di Pininfarina, aprendo a una visione per cui il futuro del lusso ha lo stesso DNA dei modelli del passato che hanno fatto la storia del marchio, dalla Cisitalia del 1947 alla Lancia Florida disegnata da Battista Farina negli anni Cinquanta.

Pininfarina PURA, il futuro del lusso elettrico

Il concept PURA Vision racchiude la filosofia Pininfarina nelle sembianze di un maestoso Luxury Utility Vehicle elettrico che spicca subito per le proporzioni estreme, frutto di 94 anni di tradizione progettuale senza compromessi.

Plasmato per il futuro a partire da alcuni dei modelli più iconici del brand italiano, il concept PURA Vision ispirerà la prossima generazione di veicoli di lusso firmati Automobili Pininfarina.

L’e-LUV del futuro sarà svelato in anteprima mondiale durante la Monterey Car Week, in programma dall’11 al 20 agosto in California: la kermesse sarà anche l’occasione per osservare da vicino la hyper GT Battista Edizione Nino Farina e una misteriosa novità che, anticipa la Casa, “rappresenterà una proposta altrettanto ricercata sebbene intrinsecamente differente, al punto da dare vita a un nuovo genere di piacere di guida”.

“La PURA Vision è il ponte tra il nostro presente e un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia di Automobili Pininfarina”, afferma Paolo Dellachà, Chief Executive Officer di Automobili Pininfarina. “La PURA Vision offre un’anteprima di un futuro elettrizzante e mostra ciò che possiamo raggiungere applicando i nostri principi di design PURA a una nuova tipologia di veicolo”, spiega il CEO del brand italo-tedesco.

Fonte: Ufficio Stampa Pininfarina

PURA Vision: il design estremo del lusso

La PURA Visione è un’interpretazione di Luxury Utility Vehicle fuori dall’ordinario, in cui le audaci proporzioni del posteriore si fondono con i dettagli di una bellezza senza tempo, esaltata da caratteristiche straordinarie come le portiere a tre aperture senza montanti e i parafanghi alti ispirati alla Cisitalia del 1947, la prima vettura esposta al MoMA di New York.

Il cofano ribassato e la presenza estrema rappresentano una dichiarazione scultorea unica, che nelle parole di Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina “incarna una filosofia progettuale decisa e moderna, ispirata alla ricca eredità di Pininfarina e in grado di definire l’inconfondibile ricetta che sarà alla base di una collezione di nuove, meravigliose auto di lusso”.

Pur conservando i tratti inconfondibili del design Pininfarina, PURA Vision abbraccia il futuro con una presenza potente e decisa, esaltata dagli sbalzi ridotti e dai cerchi in lega da 23’’ e dagli pneumatici con fascia bianca, che completano un design organico fatto di muscoli e portamento da “scultura in movimento” (così Arthur Drexler, direttore del MoMA, definì la berlinetta Cisitalia).

I cristalli laterali monopezzo si integrano nelle aperture Lounge Door su ogni lato: le portiere si aprono verso l’alto e assicurano un accesso senza ostacoli al lussuoso abitacolo con configurazione 2+2: come quelle della Lancia Florida degli anni Cinquanta, le portiere di PURA Vision sono senza montanti.

Fonte: Ufficio Stampa Pininfarina

Interni sostenibili ispirati agli yacht di lusso

La potente propulsione elettrica rivoluziona le proporzioni degli interni, creando uno spazio molto ampio che trae giovamento dal pavimento piatto, e in cui la sensazione di leggerezza viene amplificata dal tetto panoramico in vetro.

Ispirazione per la sofisticata carrozzeria ma soprattutto per gli interni è il raffinato mondo degli yacht di lusso: i sedili anteriori flottanti sono sospesi come il foil di una barca a vela, e la console centrale ricorda il boma di un’imbarcazione.

Il display centrale si solleva dalla console solo quando serve, lasciando libero il cruscotto che sembra fondersi con gli esterni prolungando le linee del cofano sin dentro l’abitacolo, la cui dotazione luxury include zone sonore individuali per gli occupanti e cantinetta integrata tra i due sedili posteriori.

I materiali, nella filosofia di PURA, sono molto più di un semplice rivestimento. Come spiega Sara Campagnolo, Colour and Materials Design Director di Automobili Pininfarina, “la PURA Vision utilizza il minor numero possibile di materiali della massima qualità, nel modo più efficiente possibile, al fine di creare una finitura altamente personalizzata, senza tempo e sostenibile”.

L’elegante tessuto che ricopre la console centrale e parte dei sedili, per esempio, è composto al 30% da lana Nativa e al 70% da poliestere riciclato, un materiale molto innovativo che già soddisfa pienamente i rigorosi standard estetici e di durata definiti da Pininfarina per i veicoli di serie.