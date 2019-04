Pininfarina Battista, l’hypercar elettrica di lusso più potente in Italia

editato in: da

Debutta sulle strade italiane Pininfarina Battista, l’auto elettrica più potente mai realizzata.

Lo farà a Roma, in occasione dell’ePrix di Formula E. Proprio nella capitale, un anno fa, venne annunciato l’arrivo del brand Automobili Pininfarina, il più recente marchio di auto al mondo e l’unico che si concentra esclusivamente sulla produzione di vetture elettriche di lusso.

L’approdo sul mercato di Pininfarina Battista è previsto per il 2020. Si tratta del modello di auto a zero emissioni più potente mai prodotto nella storia dell’automobilismo, oltre ad essere la prima auto di lusso completamente elettrica. La batteria è da 120 kWh e spinge quattro motori elettrici powertrain per un totale di 1926 Cv e una coppia di 2300 Nm. Le prestazioni sono superlative e fanno invidia anche alle Formula 1: può accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi netti. L’accelerazione massima è da capogiro e le permette di raggiungere i 300 km/h in 12 secondi. L’autonomia garantita è di 300 miglia, circa 550 chilometri con un pieno di ricarica.

Annunciata nell’aprile del 2018 in occasione della Formula E di Roma, Automobili Pininfarina torna nella capitale per celebrare il suo primo anno di vita, dando la possibilità a tutti gli appassionati di ammirare dal vivo la Battista. In un anno, la nuova Casa automobilista ha arruolato i migliori esperti mondiali nel campo del design e dell’ingegneria, presentando tre modelli pronti per la produzione. Il primo, la Battista, è stato svelato sugli stand del Salone di Ginevra.

In questo fine settimana, potrà essere guardata da vicino all’ePrix di Formula E di Roma. Un evento storico per il nuovo brand, come annunciato dal CEO di Automobili Pininfarina Michael Perschke: “Il weekend di gara della Formula E di Roma 2019 rappresenta un grande momento per noi, ci sentiamo a casa perché è il luogo dove, un anno fa, abbiamo annunciato la nascita di Automobili Pininfarina e l’ambizione di realizzare il sogno della famiglia Pininfarina, quello di vedere una gamma completa di auto con il loro iconico nome”.

La Pininfarina Battista verrà lanciata sul mercato nel 2020. Si tratta di una limited edition e solo 150 fortunati saranno possessori dell’auto elettrica più veloce del mondo: 50 in Nord America, 50 in Europa e altri 50 tra il Medio Oriente e l’Asia. Sarà un’auto con prestazioni da circuito ma verrà anche omologata per la circolazione su strada.