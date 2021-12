Il pick up che si trasforma in un camper

In arrivo una grande novità sul mercato, pensata per tutti gli amanti dei week end fuori porta, in mezzo alla natura, tra i più suggestivi percorsi offroad. Loki Basecamp è una start up canadese che ha progettato e lanciato il modulo per pick up innovativo: il suo nome è Icarus, si tratta di un camper on/off, che in un unico mezzo offre versatilità e comfort, oltre a tecnologia di ultima generazione.

Le auto adibite a camper oggi sono sempre di più rispetto al passato; sicuramente gli esperti e amanti del settore conoscono già il costruttore, che aveva lanciato Falcon, ricordato per il prezzo che in pochi potevano permettersi e per le sue forme accattivanti. Era stato proposto mesi fa, all’inizio del 2021, e oggi l’azienda ha deciso di rilanciare un’idea simile, dalle dimensioni e forme ridotte, comunque robusta, ma con un costo più contenuto e accessibile a tutti o almeno a coloro che sono disposti a spendere per la loro passione dei viaggi wild.

Un modulo che trasforma il pick up in camper (ne avevamo già visto uno speciale) le pareti sporgono di pochi centimetri dai bordi del retro, gli interni non sono per niente ristretti: Loki progetta e costruisce interni modulari, soprattutto per piccoli spazi. Icarus è proprio come una casa in miniatura, non manca niente. C’è il tavolo per mangiare e lavorare, ma ci sono anche le panche e un comodo divano. Sopra la cabina c’è il letto matrimoniale e l’azienda sta già lavorando per creare il vano in grado di ospitare un terzo posto letto.

Angolo cottura, frigorifero, piano a induzione, lavabo: c’è tutto il necessario per la vacanza perfetta, comprese anche le prese USB, SC/DC, kit di pronto soccorso, tasche portaoggetti, cestino per spazzatura e riciclaggio. Sistema di doccia mobile per il bagno, soffione flessibile, WC portatile, appendiabiti. Gli interni sono personalizzabili nelle tinte, in base a gusti ed esigenze personali. Con Icarus si viaggia in qualsiasi stagione, non teme il caldo o il freddo eccessivi, c’è infatti l’impianto che riscalda aria e acqua e un condizionatore d’aria.

La struttura è perfetta su ogni cassone dei pick up (qual è il più potente?), di dimensioni comprese tra 1,8 a 2,4 metri; per fare qualche esempio va bene su Ford F-Series, Ram 1500, Chevrolet Silverado e Toyota Tundra, è in alluminio e fibra di vetro. Il suo prezzo è di 69.000 dollari.