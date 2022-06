La piccola minicar che rivoluziona la mobilità

XEV YOYO è la minicar 100% elettrica che rivoluziona la mobilità in città. Si può guidare a partire da 16 anni di età, arriva fino a 80 km/h e può vantare un’autonomia di 150 km. YOYO è più piccola di una Smart e ha un raggio di sterzata inferiore a 8 metri, per muoversi agevolmente e parcheggiare ovunque. Il nuovo quadriciclo elettrico pensato per la città arriva sul mercato in nove colorazioni e con una novità che promette di liberarsi per sempre del pensiero della ricarica delle batterie dell’auto.

Stile italiano

XEV YOYO è un quadriciclo elettrico che si può guidare a partire dai 16 anni, per chi è in possesso della patente B1: un’alternativa a zero emissioni comoda e sicura che si fa notare anche per il design, sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino.

YOYO è stata presentata per la prima volta al pubblico nel 2018 al Salone del Parco del Valentino a Torino, mentre il modello definitivo è stato svelato dalla Casa italo-cinese al Salone di Baviera del 2021.

YOYO è una minicar unica: alcune parti della carrozzeria sono realizzate usando la stampa in 3D, e l’auto si compone in totale di sole 57 parti, per un design estremamente innovativo e personalizzabile. La start-up cinese con sede a Torino propone una minicar compatta ma molto spaziosa, con ampie superfici vetrate e tetto panoramico che rendono gli interni vivibili e confortevoli.

L’allestimento della XEV YOYO include aria condizionata, ABS, fari a LED e sistema di infotainment Bluetooth con due speaker e un ampio touchscreen, opzionale, che si può collegare allo smartphone. La minicar XEV è innovativa anche in materia di connettività: l’apertura delle portiere è KeyLess ed esiste un’app dedicata che permette di verificare lo stato della batteria e la posizione della YOYO da remoto.

La minicar personalizzata

Lo stile italiano è esaltato dall’introduzione della tecnologia di stampaggio 3D, che permette personalizzazioni potenzialmente infinite: YOYO è una city car scattante e di carattere, che si fa notare anche per l’ampio ventaglio di colorazioni e dettagli disponibili.

Dall’elegante Mochaccino alla versione Space Black, in nero totale con raffinati dettagli rossi, fino alle divertenti colorazioni Fresh Lime e Spicy Salmon che promettono di non passare inosservate sulle strade delle città italiane.

“XEV è nata dalla visione di rendere la mobilità urbana più economica, più sostenibile e in definitiva più divertente e personalizzata”, ha detto il CEO di XEV Global, Lou Tik, presentando in anteprima la nuova YOYO nella primavera del 2021. “Volevo creare un veicolo che mettesse il cliente al centro dell’attenzione”, spiega Tik, “con l’obiettivo di creare la miglior user experience”.

XEV YOYO: guida senza pensieri

YOYO è un veicolo completamente rivoluzionario, che il CEO di Campello Motors e XEV Trade, Andrea Campello, definì come “il connubio di ricerca, sviluppo e stile italiano”. Personalizzabile, sempre carica e con autonomia di 150 km, YOYO è la minicar ideale per i privati, per le aziende e anche per i progetti di car sharing, che già sembrano apprezzare la nuova creatura della start-up di Hong Kong.

È di pochi giorni fa la notizia che ENI ha scelto proprio YOYO per il suo progetto di mobilità condivisa, Enjoy, nella città di Torino: oggi è possibile noleggiare via app una delle 100 nuovissime YOYO della flotta ENI, che si arricchisce di una nuova squadra di veicoli 100% elettrici.

Con XEV YOYO debutta un innovativo sistema di sostituzione della batteria, che consente di rimuovere il pacco batteria esaurito per sostituirlo con uno carico in modo semplice, veloce (meno di 6 minuti) e sicuro. Addio all’ansia da ricarica, quindi.

Le batterie della XEV YOYO sono tra l’altro raffreddate ad aria, e bastano soltanto 4 ore per passare dal 30 al 100% della ricarica, anche usando la presa di casa.

XEV YOYO è disponibile in circa 30 concessionari in tutta Italia a partire da 15.900 euro da listino, che possono scendere fino a 11.900 euro usufruendo di ecobonus e rottamazione.