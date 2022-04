La piccola giapponese che sfida la Panda: il prezzo

La nuova Toyota Aygo X è un crossover segmento A, progettato e prodotto in Europa per soddisfare le esigenze della vita cittadina in Europa. Al fine di rendere questa vettura il punto di riferimento della categoria, la nuova compatta della gamma Toyota è costruita sulla rinomata piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris (auto dell’anno 2021).

Colorazioni eccezionali per una Aygo X all’ultimo grido

Dopo la presentazione di successo e l’accoglienza positiva riservata ad Aygo X Prologue nella particolare colorazione “Sparkling Chilli Red”, il progetto Aygo X è passato allo Styling di Toyota Motor Europe in Belgio, dove il concept è diventato un modello di serie. L’accattivante esecuzione bi-tone di Aygo X crea una silhouette dal profilo unico che cattura l’attenzione e sottolinea la dinamicità del nuovo modello.

La nuova linea del tetto aumenta anche la sua immagine più sportiva. Nella parte anteriore, i fari hi-tech avvolgono il cofano per formare un profilo ad ala, mentre più in basso la grande griglia, i fendinebbia e l’under-run si sviluppano sul tema del doppio trapezio. La nuova palette di colori è ispirata a diversi tipi di spezie per dare vita ad una gamma colori ad esclusivo appannaggio di Toyota Aygo X.

Tra i colori che si possono ammirare, abbiamo: Cardamom Green, che evoca un’immagine ricca di stile ed eleganza per un look raffinato e sobrio; Chilli Red, che cattura l’attenzione con riflessi caldi e profondi; Ginger Beige che fa trasparire uno spirito avventuriero; Juniper Blue, un blu speciale che dona un look brillante grazie anche alla presenza di leggere sfumature rosse.

Gli interni di Aygo X

I dettagli interni si abbinano infatti ai colori esterni per conferire all’abitacolo un design distintivo e unico. Sia nei sedili, sia nella forma dei fari troviamo infine un richiamo alla “X” di Aygo X, che rafforza l’identità forte e coerente. Quanto alle misure, con una lunghezza di 3.700 mm, la nuova Aygo X è più lunga di 235 mm rispetto alla precedente, con il passo che aumenta di 90 mm. Lo sbalzo anteriore è inferiore di 72 mm rispetto alla Yaris, mentre la dimensione massima dei cerchi sale a 18”.

La larghezza totale del corpo vettura raggiunge i 1.740 mm. In questo modo i sedili anteriori sono stati distanziati tra loro di 20 mm. Anche nello spazio per i bagagli Aygo X si pone ai vertici del segmento con 125 mm in più di lunghezza del vano e una gestione intelligente dello spazio dietro i sedili posteriori: la capacità di carico aumenta di 60 litri rispetto alla generazione precedente, per un totale di 231 litri.

Inoltre, il design specifico del tetto aiuta a mantenere le dimensioni esterne complessivamente ridotte, lasciando allo stesso tempo lo spazio necessario ad un abitacolo comodo e spazioso per conducente e passeggeri. L’altezza della vettura è stata aumentata di 65 mm, per un totale 1.525 mm.

Il consumo atteso di carburante si attesta a soli 4,7 l/100 km e 107 g/km di CO2.

L’offerta di lancio della nuova Aygo X parte da €13.000 per la versione Active, grazie ad €3.500 di vantaggio cliente e scontistica varia praticata dai concessionari aderenti.