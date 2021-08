I piani di Kia: i due nuovissimi SUV elettrici per il futuro

editato in: da

Andiamo alla scoperta di due nuovi grandi SUV Kia elettrici, uno creato per il mercato americano, mentre l’altro per quello europeo. Quest’ultimo si chiama EV4, ne abbiamo già sentito parlare, e sarà il SUV compatto Kia per il Vecchio Continente.

Al momento possiamo dare solo alcune anticipazioni in merito. Kia sta lavorando alla sua offensiva elettrica per il futuro, pare che il marchio stia pensando alla prossima creatura, che probabilmente si chiamerà EV7 (ancora nulla di certo, solo alcuni rumors che circolano sul web), e che sarà un grande SUV destinato al mercato oltreoceano. Sarà lanciato quindi in America il prossimo anno, qualcuno parla anche di una versione a sette posti, ma staremo a vedere.

Per quanto riguarda invece il SUV elettrico per l’Europa, molto probabilmente Kia presenterà il nuovo EV4 nel 2022, e potrebbe iniziare la sua commercializzazione tra il 2023 e il 2024. Anche in questo caso però, ancora nulla di certo. Sjoerd Knipping, capo di prodotto europeo, ha però rilasciato alcune dichiarazioni, parlando di un nuovo SUV specifico per il Vecchio Continente, appunto, e di dimensioni simili a quelle della Mercedes EQA e della Volvo C40, vetture che noi già conosciamo molto bene.

Il nuovo SUV elettrico di Kia potrebbe anche riprendere alcuni elementi dalla sorella di grandioso successo EV6, sarà basato sulla piattaforma modulare E-Gmp, la stessa che viene utilizzata appunto per EV6, ma anche per Hyundai Ioniq 5 e per il SUV di lusso Genesis GV60, di cui abbiamo parlato proprio alcuni giorni fa. Le dimensioni potranno invece essere più vicine a quelle della Kia Sportage, quindi ridotte, o almeno così pare.

Sarà quasi certamente su base EV6 e Ioniq 5 anche l’aspetto tecnico del nuovo SUV elettrico per l’Europa, quindi con due differenti batterie, per accontentare le esigenze di tutti i clienti, e con un’autonomia che potrebbe sfiorare i 500 km, ma ancora è tutto da vedere.

Per quanto riguarda invece i piani di Kia, la Casa coreana prevede il lancio di 11 modelli elettrici entro il 2025. L’anno prossimo potremo vedere EV7 o EV8, in seguito anche EV4, e poi staremo a vedere quali saranno i prodotti futuri del brand, che rientreranno nella strategia a zero emissioni.