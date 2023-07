Piaggio MP3, lo scooter a tre ruote salva vite umane

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Piaggio Piaggio MP3 Life Support: lo scooter a tre ruote per le emergenze mediche si rinnova

Piaggio ha appena presentato le nuove versioni 400 e 530 hpe di MP3 Life Support, lo scooter a tre ruote pensato per il pronto intervento medico. Già in dotazione ai servizi di emergenza di diversi Paesi tra cui Regno Unito, Francia e Australia, il nuovo MP3 Life Support sarà prossimamente a disposizione delle unità del 118 italiano.

Le nuove versioni dello scooter a tre ruote per l’emergenza medica presentano un livello di sicurezza e tecnologia ancora più avanzato, che si aggiunge alle caratteristiche vincenti dell’MP3, prime fra tutte agilità e velocità d’intervento.

Nuovo Piaggio MP3 Life Support: ancora più sicurezza

Il Piaggio MP3 Life Support si rinnova: a poche settimane dal lancio dei nuovi allestimenti speciali di MP3 e Beverly, la Casa di Pontedera presenta un nuovo aggiornamento che riguarda lo scooter a tre ruote attrezzato per intervenire in caso di emergenza medica.

I nuovi MP3 400 e 530 hpe Life Support sostituiscono le precedenti versioni del tre ruote per l’intervento medico, già in uso ai servizi nazionali di emergenza territoriale di diversi Paesi tra cui Regno Unito, Francia, Australia e fiore all’occhiello della flotta di Pronto Intervento di Israele (che dispone di oltre 650 mezzi).

Alle caratteristiche già note di MP3, apprezzato per l’agilità e la velocità di intervento anche in situazioni di traffico intenso, si aggiungono nuovi sistemi di sicurezza e una dotazione tecnologica ancora più avanzata. Le nuove versioni di MP3 400 e 530 hpe Life Support diventano così ancora più performanti e adatti ad affrontare nelle situazioni di primo soccorso.

Il nuovo MP3 530 hpe, in particolare, è il primo scooter al mondo dotato di sistemi di assistenza alla guida ARAS, tra cui la funzione Blind Spot Information System (BLIS), che avverte il guidatore della presenza di veicoli nell’angolo cieco degli specchi retrovisori attraverso il display TFT a colori. La retromarcia, un’altra funzione esclusiva di Piaggio MP3, ora è integrata dalla videocamera posteriore, per un utilizzo ancora più sicuro in qualunque circostanza.

Fonte: Ufficio Stampa Piaggio

MP3 Life Support, presto anche per il 118

Piaggio MP3 Life Support è in dotazione, dallo scorso anno, ai soccorritori di alcune associazioni di volontariato, e sarà presto adottato dai 118 italiani: le modifiche al Codice della Strada apportate nel 2021, infatti, permettono finalmente di utilizzare anche i motoveicoli per i servizi di prima emergenza sanitaria, cioè per il trasporto di personale medico e presidi sanitari.

Lo scooter a tre ruote in dotazione alla Croce Rossa Italiana è stato presentato al pubblico il 25 marzo del 2022, in occasione della festa per i 30 anni del Servizio Nazionale di Emergenza Territoriale, meglio noto come 118.

Nei sistemi di gestione emergenza in cui è stato utilizzato, il tre ruote Piaggio si è dimostrato capace di ridurre i tempi d’intervento e ottimizzare le risorse: con una media di 10 interventi al giorno, MP3 Life Support è stato usato per stabilizzare i pazienti in attesa dell’ambulanza ma anche per interventi che si sono risolti con l’esclusivo intervento dello scooter Piaggio.

Le strumentazioni salva vita a bordo

Il Piaggio MP3 Life Support è dotato di luci a LED lampeggianti, sirene anteriori e asta telescopica elettrica con luce lampeggiante LED a 360 gradi, ed è perfettamente visibile anche nel traffico grazie agli adesivi ad alta rifrangenza.

Rispetto a un classico MP3, la versione Life Support ha una capacità di carico aumentata per poter trasportare agevolmente il materiale medico per il primo soccorso pre-ospedaliero: grazie all’aggiunta del bauletto, la capacità di carico totale arriva a 102 litri.

Il nuovo MP3 Life Support può trasportare BLS (Basic Life Support) e ALS (Advance Life Support), defibrillatori, collari da immobilizzazione, set di medicazione, bombole di ossigeno, kit respiratorio e set da infusione.