Piaggio aumenta i ricavi e raddoppia i profitti

Il gruppo Piaggio ha totalizzato nel 2021 vendite pari a 536.000 veicoli, con una crescita dell’11% rispetto all’anno precedente, e ricavi pari ad oltre un miliardo di euro (per la precisione 1.668,7 milioni di euro). Tutte le varie aree di vendita, che corrispondo ai differenti continenti, presentano una crescita abbastanza sostenuta, in particolare Europa e Americhe (+32,9%), e anche Asia Pacifica (+33,4%).

L’India, incagliata ancora dagli effetti pandemici, registra un fatturato che rimane stabile. Per quanto riguarda le due ruote, sono stati venduti complessivamente 449.700 veicoli, con un incremento del 16,9% rispetto ai 384.700 al 31 dicembre 2020, pari ad un fatturato netto di 1.369 milioni di euro (+31,5% rispetto ai 1.040,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Incremento di vendite per Piaggio in tutto il mondo

Durante l’anno appena trascorso, le vendite di scooter e motociclette Piaggio hanno registrato un andamento al rialzo in tutte le selling areas in cui opera il brand italiano. In modo particolare in India, dove salta all’occhio un +36,4%, mentre nell’Asia Pacifica i volumi di vendita toccano quota +26,1%. Nel mercato Emea Americas si registra un incremento dell’8,1%, risultante principalmente dalle vendite statunitensi (+50,6%) ed italiane (+18,8%). Nel continente europeo, Piaggio conferma la leadership per quanto riguarda il segmento scooter grazie alla quota di mercato del 22,7%, rafforzando altresì il suo posizionamento in USA e Canada, toccando quota 35%.

Nel continente americano, inoltre, Piaggio è attiva al consolidamento della propria presenza sul segmento delle motociclette mediante i marchi Moto Guzzi ed Aprilia.

Per quanto riguarda gli scooter, quindi, il settore ha segnalato un incremento molto alto delle vendite mondiali, spinte dal marchio Vespa che tocca una crescita del 26% rispetto al 2020, dagli scooter a ruota alta Piaggio Beverly e Piaggio Liberty e dai modelli prodotti dal brand Aprilia. In seconda battuta, il settore delle motociclette ha vissuto un andamento positivo, ed entrambe le produzioni Aprilia e Moto Guzzi hanno concluso il 2021 con i ricavi più alti mai registrati. Possiamo parlare di un apprezzamento assai elevato dei diversi mercati mondiali per le Aprilia RS ed Aprilia Tuono con motori da 660 cc, e per Moto Guzzi V7 e V85TT.

Piaggio: eccellenza italiana nel mondo

Ricordiamo che Piaggio è un’azienda totalmente italiana fondata nel 1884 e controllato dalla famiglia Colaninno, con sede principale a Mantova. Nelle sue produzioni di scooter, moto e ciclomotori vengono utilizzati, oltre al marchio Piaggio, anche i brand Gilera, Aprilia, Moto Guzzi e Derbi.

L’azienda, famosa nel mondo per gli iconici Ciao e Vespa che hanno caratterizzato il boom economico del nostro Paese nel secondo dopoguerra, conta attualmente 8 poli industriali così suddivisi: quattro in Italia, uno in India, uno in Vietnam, uno in Cina, uno a Boston (Stati Uniti) ed un nuovo stabilimento in via di costruzione in Indonesia.

Conta inoltre quattro Centri di ricerca e sviluppo che portano uno dei simboli del Made in Italy in giro per il mondo: a Pontedera, a Noale – casa dell’Aprilia Racing Team- il Piaggio Group Advanced Design Center a Pasadena in California e il Piaggio Fast Forward (PFF) a Boston.

Piaggio è attiva anche nel mercato elettrico: a luglio 2021 l’azienda ha presentato un nuovo e innovativo scooter elettrico, Piaggio 1, caratterizzato da batterie estraibili e ricaricabili comodamente con la linea di elettricità domestica.