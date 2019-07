Peugeot Rifter, il nuovo motore benzina PureTech da 130 cavalli

editato in: da

A caccia di stelle con Peugeot Rifter 4×4 Concept

Peugeot presenta il nuovo motore PureTech in grado di sprigionare 130 cavalli di potenza e inserito sulla Rifter.

Sull’auto è stato abbinato al cambio automatico EAT8 a otto rapporti molto apprezzato dalla clientela. La nuova soluzione di motorizzazione debutta proprio su Rifter e soddisfa le esigenze di chi cerca un’auto versatile e che si in grado di percorrere anche gli sterrati, che sceglie poi l’alimentazione a benzina e vuole contare su grandi prestazioni. Il motore PureTech 130 ha vinto per quattro anni di seguito il premio Engine of the Year ed è molto apprezzato anche su tutti i suv Peugeot.

Peugeot Rifter è un modello all’insegna dell’avventura che presenta anche versatilità e grandi spazi interni, comfort di bordo e dimensioni adatte anche alla guida in città, la capacità di affrontare lunghi viaggi e la connotazione da suv, oltre a ottime tecnologie di ultima generazione. PureTech 130 è un motore moderno, ad iniezione diretta, dotato anche di filtro antiparticolato GPF e dal carattere molto vivace. Viene abbinato di serie al cambio automatico ad 8 rapporti EAT8.

Peugeot Rifter riprende alcune caratteristiche tipiche dei suv come le grandi ruote con ampi passaruota e maggiore altezza dal suolo. Vettura dalla forte personalità e con differenti tecnologie disponibili, come l’Advanced Grip Control che aumenta la trazione su fondi scivolosi, o ancora la funzione HADC che permette il controllo automatico della velocità in discesa del mezzo, per maggiore sicurezza. Come tutti i nuovi mezzi di Peugeot, anche Rifter presenta il PEUGEOT i-Cockpit, la grande rivoluzione che esalta l’esperienza di guida, aumentandone la sicurezza e il comfort.

Rifter viene realizzato sulla piattaforma EMP2, modulare e pratico, è disponibile in due diverse lunghezze, ed entrambe sono acquistabili sia nella versione a 5 posti che in quella a 7. Gli allestimenti e le motorizzazioni offerte da Peugeot Rifter sono molteplici, abbiamo infatti i benzina PureTech da 110 o 130 CV e i Diesel BlueHDi da 75, 100 o 130 CV. Gli allestimenti invece sono 3, ciascuno disponibile in due diverse lunghezze di corpo vettura: Active, Allure e GT Line. Il nuovo motore PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8 è disponibile con tutti gli allestimenti e in entrambe le lunghezze.