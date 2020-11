Peugeot, prima mondiale per i nuovi modelli in Cina

editato in: da

Due nuovi SUV del Leone saranno commercializzati a partire dai primi mesi del 2021, stiamo parlando di 4008 e 5008, appena presentati in Cina. Inizia inoltre la commercializzazione della nuova 508 L PHEV, berlina Plug-In Hybrid moderna e dinamica.

I SUV riprendono il design moderno dei modelli europei, la gamma cinese oggi è totalmente rinnovata e diventa ancora più attrattiva con il lancio della berlina 508 L PHEV, ibrida plug-in. Si tratta del terzo modello elettrificato lanciato in un anno, dopo e-2008 100% elettrico e 4008 PHEV 4WD, Plug-In Hybrid con trazione integrale. Peugeot vuole accelerare lo sviluppo della sua presenza nel mercato cinese, con una gamma di modelli altamente tecnologica e con un design fortemente distintivo.

I nuovi SUV Peugeot 4008 e 5008 mostrano una calandra anteriore senza cornice, con il Leone centrale, che si integra lateralmente con il resto del paraurti. Le luci diurne a LED verticali rappresentano la nuova firma luminosa del marchio. I gruppi ottici posteriori con il triplo artiglio 3D sottolineano la tecnologia del modello. Il design comunica una forte eleganza, oltre a dinamismo e stile felino.

Il nuovo schermo touch screen centrale è ora da 10 pollici, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici adotta la tecnologia “normally black”, per avere più contrasto e fornire una ottima leggibilità. L’interno si caratterizza per nuove finiture e decorazioni e si può avere un inedito rivestimento in pelle beige chiara. I due nuovi SUV sottolineano lo spirito innovativo del brand, che celebra i suoi 210 anni di storia nel 2020.

Per quanto riguarda invece la berlina Plug-In Hybrid 508 L PHEV (presentata in Europa con il diesel esclusivo) possiamo dire che è nata per i clienti che sono alla continua ricerca del piacere e che cercano la qualità dei prodotti e tecnologie di ultima generazione. Il design esterno ha una sagoma dinamica e filante. Il Peugeot i-Cockpit conferisce all’abitacolo un aspetto tecnologico e di grande qualità.

L’auto monta un motore termico 360 THP turbocompresso a iniezione diretta abbinato a un motore elettrico AISIN, per una potenza complessiva di 249 CV. La nuova berlina ibrida plug-in di Peugeot, nella Technological Edition costerà 215.700 yuan (27.700 euro) e nella Driving Control Edition invece 227.700 yuan (29.200 euro). David GUERIN, Amministratore Delegato di Dongfeng Peugeot, dichiara: “Le tecnologie 100% elettriche o Plug-In Hybrid Peugeot coprono i principali segmenti del mercato cinese: SUV urbani, SUV compatti e il segmento delle berline medie e di alta gamma”.