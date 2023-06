Peugeot panoramic i-Cockpit: la rivoluzione che aspettavamo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Peugeot continua il suo percorso di metamorfosi, e anche il nuovo panoramic i-Cockpit lo dimostra. La Casa del Leone prosegue verso l’elettrificazione completa e prende una decisione importante, quella di sostituire il suo best seller, il 3008, con un SUV fastback elettrico di nuovissima generazione.

Come sarà il nuovo Peugeot 3008

Il nuovo SUV del Leone arriverà sul mercato portando la creatività del design a un livello che non avevamo mai visto prima, come anche il piacere di guida e le prestazioni elettriche. E non è tutto, perché si tratta anche del primo modello che avrà in dotazione il nuovissimo Peugeot panoramic i-Cockpit, la novità strabiliante e rivoluzionaria che tanto aspettavamo e di cui tutti parlano nelle ultime ore.

Il nuovo SUV elettrico 3008 sarà presentato ufficialmente a settembre. Ma la Casa ha già iniziato ora svelare al pubblico tutte le innovazioni che lo spettacolare Nuovo Peugeot panoramic i-Cockpit porta con sé, che illustrano la metamorfosi di Nuovo 3008, il SUV lanciato nel 2016 e da sempre tra i più venduti.

La rivoluzione nella gamma Peugeot

L’elemento che rivoluzionerà tutte le nuove auto del Leone, a partire dall’ultimissima generazione di Peugeot 3008 – un nuovo SUV fastback elettrico – sarà il panoramic i-Cockpit, che lascerà un segno indelebile grazie all’impressionante schermo panoramico curvo ad alta definizione da 21 pollici che fluttua sopra la plancia.

E ci sono anche altri elementi che completano questo nuovo i-Cockpit, come il volante compatto e gli i-Toggles. In un decennio di successi e di evoluzioni, l’i-Cockpit di Peugeot non aveva mai subìto una metamorfosi così importante.

Per entrare nel dettaglio di quello che il nuovo panoramic i-Cockpit offrirà ai clienti, possiamo dire che a bordo gli utenti beneficeranno di un vero effetto entusiasmante e raffinato, con lo schermo panoramico ad alta definizione da 21 pollici che fluttua sopra la plancia. Ma anche un eccellente abbinamento di materiali inediti e finiture di alta qualità, oltre a nuovi servizi connessi.

Il nuovo Peugeot i-Cockpit offre all’utente un piacere di guida intuitivo in tutta sicurezza e un design arioso, per il benessere a bordo. La più grande ambizione del team di Peugeot è reinventare gli elementi fondamentali che renderanno il nuovo panoramic i-Cockpit una proposta unica sul mercato, in grado di offrire ai conducenti e ai passeggeri un livello sempre maggiore di piacere, sicurezza, comfort e benessere.

La storia dell’i-Cockpit di Peugeot

Le diverse generazioni di Peugeot i-Cockpit, prodotte da più di 10 anni in quasi 10 milioni di unità, hanno integrato le nuove tecnologie disponibili: quadro strumenti digitale, connettività wireless, comandi vocali, effetti 3D, i-Toggles personalizzabili, e molto altro ancora. Oggi la Casa le Leone ha deciso di passare a un livello superiore con una tecnologia che consente di trasformare e rivoluzionare l’esperienza di guida.

Le vetture della gamma, primo tra tutti il nuovo SUV fastback elettrico Peugeot 3008, saranno dotate di questo inedito schermo panoramico curvo ad alta definizione da 21 pollici che fluttua e raggruppa l’head-up display e il touchscreen centrale.

Le equipe di Peugeot hanno deciso di riunire due dei tre elementi fondamentali dell’i-Cockpit: l’head-up display e il grande touchscreen centrale, che ora sono integrati in uno schermo panoramico curvo composto da un unico pannello ad alta definizione da 21 pollici che si estende dall’estremità sinistra della plancia fino alla console centrale. Lo schermo panoramico sembra davvero galleggiare sopra la plancia, un effetto che non avevamo mai visto prima, e oltretutto accentuato da una speciale illuminazione ambientale a LED sotto lo schermo.

Il nuovo schermo panoramico da 21 pollici è posizionato in modo da garantire un’ergonomia ottimale ed è leggermente orientato verso il conducente, pur rimanendo comunque anche perfettamente accessibile da parte del passeggero alla sua destra. Le dimensioni e la qualità sono realmente eccezionali, il nuovo panoramic i-Cockpit riunisce due funzioni fondamentali:

dello schermo panoramico, il quadro strumenti raggruppa, sopra il volante compatto, tutte le informazioni relative alla guida, come gli aiuti alla guida, la velocità, gli indicatori della potenza; nella parte destra invece, al centro della plancia, la sezione touch-screen è accessibile sia al conducente che al passeggero. Può essere usata per gestire differenti funzioni utili come la navigazione, la connettività, la climatizzazione, il multimedia e altro.

Gli elementi inediti a bordo

Panoramic i-Cockpit, un nome una garanzia. L’architettura scelta da Peugeot è inedita, con lo schermo panoramico posizionato nella parte superiore della plancia con un ancoraggio invisibile dall’abitacolo. Una disposizione perfetta, che ottimizza l’accessibilità al touchscreen e la visibilità delle informazioni visualizzate sullo schermo panoramico da 21 pollici.

Nella parte centrale della plancia troviamo gli i-Toggles, pulsanti sensibili al tatto che l’utente può personalizzare completamente, per fornire un accesso rapido a 10 sue funzioni preferite: sintonizzare una stazione radio preferita, chiamare un numero telefonico, avviare la navigazione verso una destinazione frequente, e altre.

La consolle centrale è ariosa e priva di ingombri, ideale per aumentare lo spazio disponibile per riporre gli oggetti e per la ricarica wireless degli smartphone, anche grazie alla decisione della Casa di spostare il selettore del cambio automatico sulla plancia, ora posizionato a destra del volante, proprio accanto al pulsante di accensione/spegnimento dell’auto. Perfettamente ergonomico, consente di accedere facilmente alla gestione del cambio e di avviare e spegnere la macchina con un unico gesto intuitivo.

Il volante di ultima generazione

Elemento da sempre fondamentale nelle vetture della Casa Peugeot, riconoscibile da qualsiasi angolazione e distanza – da alcuni fortemente amato, da altri meno – è il volante di dimensioni ridotte.

Oggi è stato rielaborato totalmente per offrire una sensazione di guida e un comfort ancora più elevati. Ha quindi mantenuto le sue dimensioni e la sua tradizionale compattezza, ma presenta un design più moderno: il cuscino centrale ridisegnato è più piccolo e pare isolato rispetto alle razze del volante, per conferire un effetto flottante, quasi galleggiante, simile a quello dello schermo panoramico della plancia.

I comandi situati sul nuovo volante compatto sono con feedback tattile, per un’ergonomia ottimale dell’utente: hanno la caratteristica di rilevare automaticamente le dita del conducente e di eseguire il comando solo quando vengono premuti, per evitare attivazioni non volute.

Il panoramic i-Cockpit di ultimissima generazione porta con sé anche un’altra novità entusiasmante: un nuovo devioluci dietro al volante, sottile ed elegante. L’abitacolo, nel suo insieme, è molto tecnologico e di alta qualità, non solo grazie allo schermo panoramico da 21 pollici e tutti gli elementi descritti sinora, che contribuiscono alla spettacolarità degli interni, ma anche grazie all’illuminazione ambientale che si estende su tutta la larghezza della plancia e dei pannelli delle porte.

Si riflette su un elegante rivestimento in vero alluminio, personalizzabile in otto colori diversi. E infine, le decorazioni in tessuto si abbinano in maniera elegante e magica alle finiture in alluminio, creando una combinazione unica di materiali di alta qualità.