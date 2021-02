editato in: da

Peugeot svela il suo nuovo logo, uno stemma adorno di una magnifica testa di leone, e afferma la sua personalità e il suo carattere con questa nuova immagine. Dal 1850 sono dieci i loghi cambiati, tutti rappresentativi dell’emblema del leone. Questa è l’undicesima versione, più raffinata, qualitativa ed elegante.

Peugeot è un brand al passo coi tempi. Riesce persino a precorrerli, accompagna la sua epoca, anticipa i cambiamenti di comportamento, apre la strada a nuove soluzioni di mobilità. Ha attraversato tutte le rivoluzioni: industriale, tecnologica, politica, sociale, digitale e, ora, ambientale, la transizione energetica e la mobilità a zero emissioni sono al centro della sua strategia per un futuro sostenibile.

Su tutta la gamma prodotti, da 10 anni, è stato fatto uno straordinario lavoro di crescita di posizionamento e il risultato è sotto gli occhi di tutti: “International Van of the Year” con i Peugeot e-Expert nel 2021 e Partner nel 2019, e tre premi “Car Of The Year”. E soprattutto una gamma elettrificata di autovetture e veicoli commerciali. La crescita di posizionamento e di valore della gamma prodotti è oggi completata dal lavoro sul design dello stesso marchio.

Il nuovo logo incarna quello che ha significato Peugeot ieri, quello che significa oggi e quello che significherà domai. L’emblema, con l’effigie del leone, accompagna il marchio da sempre. Tiene alti con fierezza i valori del brand. Questo logo è stato disegnato per durare nel tempo, una forma identitaria, senza tempo, universale e multiculturale.

Il marchio inaugura una nuova pagina della sua storia, una nuova era. E ora Peugeot ha un nuovo impegno con i suoi clienti: trasformare il tempo che hanno trascorso insieme a lei in un tempo di qualità. Il sito web di Peugeot oggi diventa il luogo di un’esperienza di “concessionaria on line”, semplice, efficace, intuitivo, immersivo, altamente visivo, dinamico e “business oriented”.

La concessionaria, invece, diventa il luogo di un’esperienza ancora più umana, ancora più visiva e pedagogica. L’obiettivo è quello di sperimentare concretamente l’accelerazione della transizione energetica, per scoprire le nuove opzioni di mobilità e le nuove tecnologie. Così, il sito web e le concessionarie si completano e si migliorano per rendere il tempo passato con Peugeot un tempo che conta, di qualità.