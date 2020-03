Peugeot, una luce blu segnalerà la modalità elettrica

editato in: da

Peugeot 3008: arriva la versione ibrida plug-in

La novità introdotta da Peugeot è una funzionalità che permette di comunicare all’esterno il funzionamento in modalità 100% elettrica delle nuove auto ibride plug-in aggiunte nella gamma, precisamente si tratta dell’ammiraglia 508 e del suv di grande successo 3008.

Per chi si sta chiedendo l’utilità di questo nuovo elemento della Casa del Leone, la stessa ha spiegato che serve principalmente nei contesti urbani dove viene richiesta la guida 100% green. Il LED blu è facilmente visibile all’esterno, è stato infatti posizionato nella parte inferiore dello specchio retrovisore centrale, elemento di tipo frameless su tutte le HYBRID PEUGEOT.

Oggi la tecnologia ibrida del brand è rappresentata dalle vetture plug-in, ovvero ricaricabili. Un livello tecnologico le cui basi si fondano sulla compresenza di un motore termico ed uno o più elettrici, ma che, rispetto ai modelli Mild hybrid e Full hybrid, può contare su una batteria più grande e ricaricabile da fonti esterne, che consente all’auto di percorrere più decine di km in modalità 100% elettrica, cosa preclusa alle altre ibride.

La gamma plug-in hybrid di PEUGEOT oggi presenta quattro modelli già acquistabili: SUV 3008 HYBRID e HYBRID4, 508 HYBRID fastback e SW. Si tratta di modelli ricaricabili, che hanno in comune il fatto di poter offrire fino a 4 diverse modalità di guida, tra cui anche quella ELECTRIC, ovvero 100% green. In questa modalità, la 3008 HYBRID4 arriva a percorrere fino a 59 km non emettendo un solo grammo di CO2. Si tratta anche della modalità con cui si avvia sempre l’auto, in modo da sfruttare al massimo l’uso di fonti energetiche non derivanti da petrolio fin dai primi km.

Per i modelli di serie PEUGEOT, come abbiamo detto, oggi ha deciso di inserire un LED blu sulla parte bassa dello specchio retrovisore frameless, presente di serie su tutte le ibride plug-in della Casa del Leone, che si attiva quando l’auto viaggia a zero emissioni. Si tratta di un modo semplice e immediato per comunicare a tutti i soggetti che si incontrano per strada durante la guida che si sta viaggiando in modalità 100% green. Tra l’altro ci sono casi in cui risulta fondamentale, ad esempio in alcuni centri città dove è richiesta la trazione 100% elettrica ed è utile, magari, per le forze dell’ordine per individuare chi sceglie di rispettare l’ambiente.