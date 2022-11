Peugeot Inception svela i segreti sul futuro elettrico del brand

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Il Ces di Las Vegas ospiterà la presentazione in anteprima mondiale del Peugeot Inception Concept

Il 2023 è l’anno dell’elettrificazione per Peugeot, e quello che trasformerà il design del brand. Il prossimo 5 gennaio, la Casa francese presenterà in anteprima mondiale il “Peugeot Inception Concept”, che svela la nuova anima di Peugeot anticipando la prossima generazione di vetture.

Il futuro del marchio di Stellantis – che promette esperienze digitali e fisiche inedite a bordo di ogni nuova vettura – sarà rivelato al pubblico in occasione del CES di Las Vegas, la più grande fiera internazionale dedicata all’elettronica di consumo.

Inception: le Peugeot del futuro

La notizia era stata anticipata durante il Salone di Parigi, lo scorso ottobre: nel 2030 tutti i modelli Peugeot venduti in Europa saranno elettrici, e a partire dal 2023 tutte le auto della Casa del Leone saranno elettrificate. Sarà il CES di Las Vegas, però, a ospitare la presentazione in anteprima mondiale del Concept ideato dalla Casa di Sochaux sulla via dell’elettrificazione.

È la prima volta che Peugeot partecipa al grande evento, in programma dal 5 all’8 gennaio prossimi tra Mandalay Bay e il LVCC and Venetian Expo: la più importante fiera internazionale dell’elettronica di consumo sarà l’eccezionale location per un’anteprima destinata a cambiare per sempre il volto della storica Casa francese.

Il Peugeot Inception Concept mostrerà, innanzitutto, come la Casa stia utilizzando le piattaforme elettriche native BEV-by-design per costruire le Peugeot del futuro: l’adozione della nuova piattaforma non soltanto impone di pensare a un’esperienza di guida profondamente rinnovata, ma consente anche di rivoluzionare l’uso degli spazi interni.

Peugeot Inception Concept: Allure, Emozione, Eccellenza

La Casa francese guarda con ottimismo al futuro, e disegna un avvenire che non è soltanto elettrificato, ma che incarna a perfezione i valori fondamentali del marchio: Allure, Emozione ed Eccellenza. La seduzione resta un concetto cardine per Peugeot, e l’Allure del futuro poggia saldamente sull’heritage dello storico marchio francese: l’Inception Concept porterà il linguaggio stilistico di Peugeot a un livello superiore esaltandone le caratteristiche tipiche.

La postura felina e la firma luminosa a tre artigli saranno al centro del nuovo design Peugeot, che sarà rivoluzionato da una ridefinizione totale di spazi e gesti: mentre l’adozione della piattaforma BEV apre infatti a possibilità inedite nell’uso dei volumi interni, l’ultima generazione del Peugeot i-Cockpit reinterpreta i gesti di guida, creando nuove esperienze digitali e fisiche.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot

“Per Peugeot, il 2023 sarà l’anno della piena elettrificazione”, aveva dichiarato la CEO Linda Jackson al Salone di Parigi, “ma guardiamo anche oltre”: la parola d’ordine è eccellenza, e la prossima generazione di prodotti Peugeot sarà anche la gamma elettrificata più ampia d’Europa. Dalle biciclette elettriche ai veicoli commerciali, il brand di Stellantis punta a soddisfare tutte le esigenze legate alla mobilità elettrificata proponendo una vera e propria “e-choice”.

Peugeot: 2023, inizia l’epoca dell’elettrificazione

L’Inception Concept segna l’inizio di una nuova era in casa Peugeot, e non c’è cornice migliore del CES di Las Vegas, il più grande Salone del mondo dedicato alle nuove tecnologie e alle innovazioni, per presentare un futuro che dell’avanguardia tecnologica fa il suo tratto distintivo.

“Il suo nome, Inception, dice tutto”, ha spiegato Linda Jackson a Parigi: “Inception Concept inaugurerà la nuova era 100% elettrica del Marchio del Leone con una promessa: entro il 2030, tutti i modelli Peugeot venduti in Europa saranno 100% elettrici”. E non solo: nel 2023, in netto anticipo sulle scadenze dettate dall’UE, Peugeot offrirà una versione elettrificata di ogni modello. “Lanceremo almeno 5 modelli 100% elettrici nei prossimi 2 anni”, annuncia la CEO, “ciò significa che PEUGEOT avrà un’offerta 100% elettrica per ciascuno dei suoi modelli nel 2025”.

A inizio 2023 verranno introdotti nuovi propulsori ibridi su 3008 e 5008, che si aggiungeranno alle nuove soluzioni 100% elettriche a batteria su E-208 ed E-308, a pila a combustibile a idrogeno e agli ibridi ricaricabili a due e quattro ruote motrici.