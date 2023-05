Peugeot e-308 First Edition completa la gamma

Il motore che equipaggia il modello è l’inedita unità elettrica in grado di erogare 115 kW (156 CV) di potenza. L’auto offre, in base ai livelli di equipaggiamento, un’autonomia che può arrivare fino a 411 chilometri (ciclo combinato WLTP). Design, tecnologia ed efficienza: le prime unità di Peugeot e-308 First Edition offriranno una dotazione di serie completissima.

Gli elementi vincenti

Il design è radicato nel DNA del marchio, in un universo di riferimento alto di gamma e dai tratti dinamici. Il cofano anteriore allungato rende più elegante e slanciata la carrozzeria, i volumi sono proporzionati e ben definiti e il nuovo scudo del brand è valorizzato al centro della calandra.

La distribuzione dei volumi della carrozzeria è stata ottimizzata, e va anche a vantaggio dell’abitabilità. Nel frontale, la firma luminosa a forma di artiglio incornicia i proiettori Matrix LED ed esprime l’appartenenza al mondo del Leone. Al posteriore la Casa aggiunge gruppi ottici a LED con i caratteristici tre artigli.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Nuovi cerchi in lega da 18” dal design inedito, sviluppati appositamente per la versione 100% elettrica di 308. La loro superficie aerodinamica è stata curata per ottimizzare l’efficienza. Il nuovo powertrain 100% elettrico è costituito da un motore elettrico da 156 CV (115 kW) e una coppia di 270 Nm, valori che garantiscono un’ottima reattività all’auto in modo silenzioso, senza vibrazioni e senza emissioni. Questa motorizzazione completa l’offerta attuale che vede versioni ibride plug-in da 180 CV (132 kW) e 225 CV (162 kW) e alcune versioni con motore termico, benzina e diesel.

Il riduttore all’interno del powertrain ottimizza l'autonomia, pur mantenendo un alto livello di prestazioni con la reattività tipica dei motori elettrici. Altro elemento fondamentale è la batteria di nuova generazione ad alta tensione da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) con una nuova composizione chimica con l’80% di Nichel, il 10% di Manganese e il 10% di Cobalto. Funziona a 400 Volt e permette di raggiungere un'autonomia fino a 411 km (WLTP).

Il conducente può selezionare differenti modalità di guida:

Eco, ottimizza l'autonomia ed eroga 109 CV (80 kW) e 220 Nm;

Normal, adatta all'uso quotidiano 136 CV (100 kW) e 250 Nm;

Sport, priorità alle prestazioni 156 CV (115 kW) e 270 Nm.

Nuova Peugeot e-308 offre di serie il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, riconoscibile dal volante compatto e appiattito sopra e sotto, in grado di massimizzare il piacere di guida e offrire un perfetto controllo dell’auto, dall’Head-up digital display 3D parametrizzabile e personalizzabile e dal touchscreen centrale da 10’’ in alta definizione.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Prezzo di listino e offerte

La nuovissima Peugeot 308 elettrica potrà essere ordinata in anteprima in allestimento First Edition, variante 100% elettrica basata sul livello di allestimento GT con tre tinte a scelta - Bianco Okenite, Verde Olivine e Grigio Selenio - cerchi in lega da 18’’, sedili riscaldati con rivestimento specifico, costituito da tre materiali (TEP, Tessuto e Alcantara).

Nuova e-308 First Edition avrà un prezzo di listino di circa 40/43.000 euro, è disponibile solo online e sarà a breve ordinabile sullo store del brand in pochi clic e con l’eventuale supporto di consulenti online.

L’offerta italiana di lancio è costituita da finanziamento i-Move con 35 rate mensili da 308 euro (per 45.000 km complessivi) con un anticipo di 7.100 euro e una 36esima rata di 22.192,40 euro (TAN 5,75% e TAEG 6,79%) e Wallbox domestica (inclusa installazione). Nuova Peugeot e-308 viene realizzata nello stabilimento Stellantis di Mulhouse e le consegne inizieranno a partire da ottobre 2023.