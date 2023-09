Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il SUV Peugeot E-3008 è realtà.

L’attesa è finita: Peugeot ha presentato ufficialmente E-3008, il nuovo SUV fastback elettrico che insieme a un design creativo garantisce un piacere di guida e prestazioni elettriche a livelli mai visti prima.

Peugeot E-3008 rappresenta in assoluto il primo modello che utilizza la nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis: questa caratteristica porta la gamma di Peugeot a un livello superiore. La piattaforma innovativa è stata concepita e progettata per offrire le migliori prestazioni della categoria, andando a rispondere alle esigenze dei clienti in termini di autonomia, tempo di ricarica, piacere di guida, efficienza e servizi connessi.

Svelato E-3008, nuovo SUV fastback di Peugeot

Prodotto esclusivamente nello stabilimento di Sochaux, in Francia, il nuovo SUV E-3008 va a sostituire la versione precedente all’interno del listino Peugeot: un modello che negli ultimi sette anni è riuscito a conquistare più di 1.320.000 clienti in 130 diversi Paesi, acquisendo un’importante fetta di mercato anche in Italia con 150.000 unità immatricolate.

“Il lancio del Next-Level E-3008 è un passo importante nella radicale trasformazione di Peugeot in un marchio 100% elettrico, con l’obiettivo di stabilire nuovi punti di riferimento in termini di design, piacere di guida ed efficienza – ha dichiarato Linda Jackson, Ceo di Peugeot – con il suo design esterno, il suo piacere di guida e le prestazioni elettriche inedite, il Next-Level E-3008 inaugura una nuova era per Peugeot, quella del marchio generalista che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici sul mercato”.

Design all’avanguardia

Il design di Peugeot E-3008 è subito riconoscibile per via delle sue linee da SUV fastback, con una silhouette dinamica e aerodinamica che riesce a coniugare eleganza, efficienza e abitabilità. Le dimensioni del modello sono equilibrate: 4,54 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,64 metri di altezza che lo rendono uno dei SUV elettrici più compatti dell’intero segmento C, senza però rinunciare allo spazio per i passeggeri e per i bagagli.

Ogni dettaglio stilistico è stato pensato e progettato per offrire maggiore modernità ed efficienza; l’occultamento delle guarnizioni dei finestrini laterali nelle porte, inoltre, contribuisce al design filante delle fiancate della vettura. Sui cerchi, disponibili da 19 o 20 pollici, è presentano al centro il nuovo emblema della Casa del Leone che ha da poco dato il via agli ordini della nuova Peugeot 208.

Super autonomia a zero emissioni

Essendo il primo modello a beneficiare della nuova piattaforma STLA Medium di Peugeot, E-3008 diventa un nuovo punto di riferimento sul fronte dell’autonomia a zero emissioni: a caratterizzare la piattaforma è un’energia di bordo da record tra le ruote, con una capacità massima di 98 kWh contenuta da una batteria collocata in un passo contenuto di appena 2,73 metri.

Tutte queste caratteristiche permettono a E-3008 di offrire un’autonomia inarrivabile per la sua categoria: fino a 700 chilometri. La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio è da 400V ed è posizionata sotto il pianale. In totale esistono tre diverse combinazioni tra capacità batteria, potenza e autonomia.

La versione mono motore, con 2 ruote motrici, garantisce un’autonomia di 525 chilometri grazie alla batteria da 73 kWh; l’autonomia della versione chiamata Dual Motor, a trazione integrale, è di 525 km con batteria sempre da 73 kWh mentre nella versione mono motore (2 ruote motrici) l’autonomia si estende fino a 700 chilometri in virtù di una batteria da 98 kWh. La batteria di Peugeot E-3008 è garantita per 8 anni oppure per 160.000 chilometri al 70% della sua capacità di carica.

La presa di ricarica si trova sul parafango anteriore e consente una ricarica in corrente alternata e continua: per quella in corrente alternata sono disponibili due tipi di caricabatterie a bordo, con un caricatore trifase da 11 kW standard e un caricatore trifase da 22 kW in opzione; per la ricarica in corrente continua, invece, la presa accetta potenze fino a 160 kW, consentendo di ricaricare la batteria dal 20% all’80% in appena 30 minuti nella versione standard e in meno di 30 minuti nella versione ad autonomia estesa.

Sicurezza: sistemi all’avanguardia

Scegliere Peugeot E-3008 significa avere accesso alle più recenti tecnologie in materia di sicurezza attiva, come l’Active Safety Brake, la frenata automatica di emergenza con allerta rischio collisione, e l’Active Lane Keeping Assist, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata o della corsia di emergenza, con la correzione della traiettoria.

Il SUV fastback dell’azienda transalpina, presentato dopo il lancio della E-308 First Edition, è dotato anche, tra gli altri: Hill Descent Control che riduce il rischio di sbandamento o di perdita di controllo del veicolo in discesa a velocità inferiori ai 30 chilometri orari; sistema di sorveglianza dell’angolo cieco a lungo raggio fino a 75 metri e sistema di motricità avanzata che permette di ottimizzare l’aderenza sulle superfici scivolose chiamato Advanced Grip Control.

La gamma di colori del nuovo SUV di Peugeot

Nuovo E-3008 è disponibile in una gamma di 6 diversi colori, su tutti Obesssion Blue che passa dal blu al verde a seconda della luce e della prospettiva di visione, grazie agli innovativi pigmenti dicroici. Gli altri colori disponibili sono, nell’ordine: il Bianco Okenite, il Nero Perla, il Grigio Artense e il Grigio Titanio.

Si può scegliere anche una variante bicolore di Peugeot E-3008 con tetto nero lucido sulla versione GT: in questo allestimento, tra l’altro, anche le sezioni inferiori dei paraurti anteriore e posteriore, i passaruota e le protezioni delle soglie delle porte sono rifinite in nero lucido.

Gli allestimenti Allure e GT

Sono due gli allestimenti del nuovo Peugeot E-3008: uno si chiama Allure e l’altro, invece, GT. L’allestimento Allure presenta una tinta monocolore e rivestimenti per metà in TEP e per metà in tessuto con motivi in rilievo ed equipaggiamenti di serie che comprendono accesso e avviamento senza chiave, telecamera di parcheggio posteriore ad alta definizione, sensori di parcheggio posteriori, proiettori e luci a LED, cerchi in lega da 19 pollici e due quadri strumenti digitali da 10 pollici.

Proposto in tinta bicolore con tetto nero e rivestimenti in Alcantara, l’allestimento GT, oltre ai principali equipaggiamenti di serie già presenti nella versione Allure, è caratterizzato da: cerchi in lega da 20 pollici, proiettori Pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, portellone posteriore motorizzato, sedili anteriori e volante riscaldati, caricabatterie per smartphone a induzione, illuminazione ambiente personalizzabile, Peugeot Panoramic i-Cockpit con schermo curvo da 21 pollici, i-Toggles personalizzabili e sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced.