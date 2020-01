Peugeot e-2008: il SUV elettrico adatto a tutti sta arrivando

editato in: da

Il nascente segmento di mercato degli sport utility a batteria si sta per allargare: manca poco, ormai, all’arrivo nelle concessionarie Peugeot del SUV elettrico e-2008, versione agli ioni di litio della apprezzatissima 2008. La Peugeot e-2008 arriverà a inizio 2020, ed è uno dei modelli più attesi tra le novità Peugeot del prossimo anno.

Peugeot e-2008: il SUV elettrico per il grande pubblico

Anche su e-2008 Peugeot conferma la scelta già fatta con la e-208: non costruire un’auto elettrica completamente diversa dall’equivalente modello con motore termico, ma offrire al cliente esattamente la stessa auto, ma con motorizzazione elettrica. Grazie all’adozione del pianale “multi energy” CMP2, infatti, tra la 2008 e la e-2008 cambia solo il powertrain: la nuova piattaforma modulare del gruppo PSA, infatti, può ospitare le batterie e il motore elettrico senza che si renda necessaria alcuna modifica al progetto dell’auto.

La Peugeot e-2008, così, è il SUV elettrico per il grande pubblico tanto quanto la 2008 è il SUV termico adatto ad ogni cliente. Entrambe sono lunghe 4,30 metri, larghe 1,77 metri e alte 1,55 e, di conseguenza, offrono ampio spazio interno senza essere delle auto troppo grandi per il traffico cittadino. La e-2008, inoltre, mantiene lo stesso vano di carico della gemella termica: 434 litri. Per distinguere una e-2008 da una 2008, quindi, bisogna stare attenti ai dettagli come il monogramma “e” sui parafanghi anteriori e sul portellone.

SUV elettrico Peugeot e-2008: caratteristiche tecniche

È sotto al cofano che si vede la differenza tra la e-2008 elettrica e l’equivalente SUV a benzina o diesel. Il motore elettrico eroga 100 kW (pari a 136 cavalli) e 260 Nm di coppia, disponibili da subito. La batteria è da 50 kWh di capacità, che si traducono in 310 chilometri di autonomia (calcolati con il nuovo ciclo WLTP) e ha 8 anni, o 160.000 chilometri, di garanzia. La e-2008 ha tre modalità di guida e due di frenata. Con la modalità di guida “Eco” riusciamo a ottimizzare l’autonomia, con la “Sport” otteniamo le massime prestazioni e con “Normal” abbiamo il massimo comfort di guida. Le due modalità di frenata, invece, sono “moderata” e “aumentata”. Con la seconda l’auto frena, e rigenera energia, appena alziamo il piede dall’acceleratore, mentre con la seconda possiamo avere uno stile di guida più simile a quello di un’auto tradizionale.

Peugeto e-2008: il SUV elettrico con la ricarica flessibile

Ampia scelta anche per la ricarica di questo SUV a batteria, che è compatibile sia con le wallbox domestiche (sia a 7,4 che a 11 kW di potenza) che con le più recenti colonnine pubbliche (fino a 100 kW). Anche con la ricarica veloce la batteria della e-2008 resta in sicurezza, perché è raffreddata a liquido. La ricarica, infine, è programmabile a distanza, grazie all’apposita funzione attivabile sia dal software di bordo che dalla app MyPeugeot.