Peugeot 508 SW reginetta degli Internazionali BNL d’Italia

La nuova Peugeot 508 SW è stata mostrata in tutto il suo splendore agli Internazionali BNL d’Italia.

La Casa francese è da tempo legata alle manifestazioni tennistiche. Oltre ad essere Platinum Partner dell’ATP Tour e sponsor del Roland Garros, lo è anche degli Internazionali BNL d’Italia, in corso di svolgimento a Roma. Il marchio francese, inoltre, è anche Official Car dell’ultimo Master 1000 che precede i grandi tornei dello Slam in Europa, Roland Garros prima e Wimbledon poi.

Peugeot fornisce agli organizzatori del Master di Roma una flotta formata da 80 vetture, tra le quali troviamo anche la 508 berlina e il Suv 3008. A fare mostra di sé, sotto il sole della capitale, è stata la nuova Peugeout 508 SW, vera e propria reginetta degli Internazionali. Costruita sul nuovo pianale MP2, la station wagon della Casa francese era già stata presentata al Salone dell’automobile di Parigi. Lunga 4.78 metri, ha un bagagliaio di 530 litri di capienza ed è rivolta, in particolar modo, a tutti coloro i quali sono alla ricerca di ampi spazi per i bagagli e, al tempo stesso, amano le linee simil coupé.

Il piacere di guida è eccezionale, grazie alle nuove sospensioni multilink. Rinnovato anche il cambio manuale che ottimizza gli attriti interni nella modalità di utilizzo Eco, in grado ri ridurre i consumi fino al 3%. Previste le serie GT e GT Line, quelle che si avvicineranno di più al turismo veloce, con motorizzazioni turbo benzina e diesel da 160 a 225 Cv. Il lancio per il mercato italiano è previsto a giugno, con varie soluzioni finanziarie e rate mensili. Nella seconda parte del 2019, inoltre, verrà lanciata anche la versione ibrida plug-in, con un motore elettrico affiancato al turbo benzina e un’autonomia di 50 chilometri.

La collaborazione tra Peugeot e gli Internazionali BNL d’Italia è stata annunciata in una location suggestiva della capitale, la Terrazza Rinascente di Roma. Presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò e l’attore Stefano Accorsi, in veste di testimonial del brand. Esposte sotto il cielo della città eterna, insieme alla nuova 508 SW, anche la nuova Peugeot 208, la variante elettrica e-208 e l’ibrida 508 Sport Engineered da 400 Cv, un concept che nei piani della Casa francese è comunque destinato alla produzione in serie.