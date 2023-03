Peugeot 508: debutta il nuovo design

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Con le nuove 508 debutta il nuovo design dell'ammiraglia Peugeot, ancora più dinamico e graffiante

L’ammiraglia Peugeot cambia volto: con le nuove 508 debutta un nuovo design radicale, ancora più graffiante e dinamico. Il frontale moderno e sinuoso mostra il nuovo scudo della Casa del Leone, mentre le firme luminose a tre artigli si servono di gruppi ottici a LED per sottolineare il carattere felino della nuova ammiraglia Peugeot.

Le nuove 508 – nelle versioni berlina, Station Wagon e Peugeot Sport Engineered – vengono proposte con diverse motorizzazioni, sia Hybrid Plug-in sia con motore termico Euro 6, e sono attese sul mercato europeo entro l’estate.

508: il nuovo design dell’ammiraglia Peugeot

Con le nuove 508 debutta il nuovo design dell’ammiraglia Peugeot: il futuro disegnato dal Peugeot Inception Concept si avvicina a grandi passi, e anche le eleganti vetture berline e familiari sono chiamate a interpretare in maniera rinnovata il DNA del Brand, a partire dall’inconfondibile postura felina delle auto Peugeot.

Il nuovo frontale pensato per l’ammiraglia colloca al centro il nuovo scudo della Casa del Leone e introduce un nuovo concetto di modernità che si declina nelle sinuose forme della calandra, integrata nel paraurti, e nella nuova firma luminosa a tre artigli, resa ancora più affilata da proiettori LED estremamente sottili.

La tecnologia Matrix LED, di serie su tutta la gamma delle nuove 508, ottimizza il design dei proiettori, ancora più sottili per sottolineare lo sguardo felino tipico delle Peugeot. Progettati in un unico elemento, questi proiettori integrano la nuova firma DRL con 3 artigli e un effetto 3D che aggiunge profondità – una vera e propria prodezza tecnologica, sottolinea la Casa.

“I proiettori ultrasottili e la firma a tre artigli sono incastonati in una calandra che si fonde con il paraurti dando vita a un frontale spettacolare”, spiega Matthias Hossann, Direttore del Design di Peugeot, esaltando il carattere radicale e l’identità felina della nuova 508.

Comfort e tecnologia a bordo delle nuove Peugeot 508

Nell’abitacolo delle nuove 508, il Peugeot i-Cockpit offre ancora più tecnologia: dopo 10 anni e 9 milioni di esemplari prodotti, il rivoluzionario sistema di plancia integrata continua ad aggiornarsi a ogni nuova generazione.

Con le nuove Peugeot 508, l’i-Cockpit raggiunge nuovi livelli in termini di ergonomia, praticità di utilizzo e tecnologia, grazie al nuovo sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced dotato di schermo centrale, connettività wireless e Natural Voice Recognition – che permette di accedere al pannello di controllo usando il comando vocale “Ok Peugeot”.

Piacere di guida e comfort sono completati da sistemi di sicurezza e aiuto alla guida che vanno dalla guida semi-autonoma alla tecnologia Night Vision, che avvisa i conducenti della presenza di animali, pedoni o ciclisti sulla corsia prima che vengano illuminati dagli abbaglianti.

Nuove Peugeot 508: non solo ibride plug-in

Le nuove 508 vengono proposte con cinque diverse motorizzazioni e in tre livelli di allestimento. Quanto ai motori ibridi, si può optare per il nuovo plug-in hybrid 180 e-EAT8, con motore PureTech benzina da 150 CV e motore elettrico da 110 CV, o per il più potente 225 e-EAT8, con motore PureTech a benzina da 180 CV.

Sulle versioni 508 Peugeot Sport Engineered è disponibile un’esclusiva motorizzazione plug-in hybrid a quattro ruote motrici sviluppata da Peugeot Sport. Tutte le motorizzazioni ibride delle nuove 508 sono gestite dal cambio automatico a 8 rapporti e-EAT8.

Sono disponibili anche due motorizzazioni termiche conformi alla normativa Euro 6: PureTech a benzina con cambio automatico e sistema Stop & Start, e BlueHDi, con motore Diesel 130 CV, anch’esso abbinato al cambio automatico.

Con le nuove 508 debuttano anche tre nuove tinte, che si aggiungono alle classiche Selenium Grey, Artense Grey, Elixir Red e Nero Perla Nera. Le ammiraglie Peugeot sono oggi disponibili anche nei colori Okenite White, Blu Eclipse e Titanium Grey. Le nuove 508 entreranno nel listino Peugeot in tre livelli di allestimento: Allure, GT e Peugeot Sport Engineered, e arriveranno sul mercato europeo a giugno 2023.