Peugeot 5008, nuovo design per il SUV di successo a 7 posti: test-drive

Peugeot presenta il Nuovo 5008 che, con più di 300.000 esemplari prodotti dal 2017, ha raggiunto una performance commerciale eccezionale in Europa e a livello internazionale. Anche in Italia ha ottenuto un ottimo riscontro ed è stata scelta da oltre 15.000 clienti. Il nuovo design di 5008 comunica modernità, raffinatezza e tecnologia.

L’auto dispone delle più recenti tecnologie ed adotta il PEUGEOT iCockpit, che amplifica le sensazioni di guida con un nuovo touch screen a centro plancia da 10 pollici HD. Peugeot 5008 offre oggi ancor più sicurezza proponendo aiuti alla guida ADAS di ultima generazione. Eccezionali la sua modularità senza limiti e la capacità di trasportare fino a 7 persone.

Design

Il frontale di Nuovo Peugeot 5008 si è evoluto verso un design ancor più distintivo e unico, che ridefinisce le linee della modernità, fondendo al contempo eleganza e dinamismo. L’ampia calandra a scacchiera senza cornice simboleggia lo stile sempre più moderno, pur mantenendo un design fluido. Sulla punta del frontale è presente il monogramma del modello, così come per tutte le vetture più recenti della gamma Peugeot. Per enfatizzare la sportività, nel nuovo paraurti sono state inserite prese d’aria laterali nere lucide e un profilo anteriore sotto la griglia paraurti verniciato.

Fari Full LED

Anche i fari anteriori del Nuovo Peugeot 5008 presentato lo scorso settembre sono stati ridisegnati per essere più riconoscibili e per sottolineare l’evoluzione dello stile. Includono la tecnologia LED sin dal primo livello di allestimento e sono ampliati dalle DRL (luci di marcia diurne) a forma di artiglio con punta cromata.

Le dimensioni

Le dimensioni esterne di Nuovo Peugeot 5008 sono tra le più contenute tra i SUV di segmento C in grado di trasportare fino a sette persone, di serie su tutti gli allestimenti. E tutta la lunghezza supplementare (rispetto alla sorella 3008) aggiunge ancor più spazio all’abitacolo con una resa estetica ben equilibrata.

Gli interni

Peugeot 5008 adotta diverse soluzioni utili per esaltare la versatilità dell’abitacolo. Innanzitutto nella seconda fila sono presenti tre sedili indipendenti, identici, con ganci ISOFIX, regolabili in lunghezza, inclinazione e reclinabili, nella terza fila ci sono due sedili indipendenti, reclinabili ed estraibili. Si può inoltre abbattere completamente in avanti lo schienale del sedile anteriore del passeggero, per permettere di caricare oggetti lunghi fino a 3,20.

Sicurezza alla guida

L’auto dispone di aiuti alla guida (ADAS) di ultima generazione che completano l’offerta delle tecnologie a bordo: Night Vision, che rileva gli esseri viventi davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta. L’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go che regola in automatico la velocità in funzione del veicolo che ci precede e consente di fermare l’auto e di farla ripartire se l’arresto è inferiore a 3 secondi, il Lane positioning assist permette al guidatore di scegliere la posizione dell’auto all’interno della propria corsia e di farla mantenere in automatico. La Frenata automatica di emergenza di ultima generazione, rileva pedoni e ciclisti, di giorno e di notte. Infine l’auto dispone anche del sistema di riconoscimento esteso dei segnali stradali.

Motorizzazioni

Nuovo Peugeot 5008 è disponibile con i seguenti motori termici, conformi all’ultima normativa Euro 6D e omologati secondo il protocollo WLTP. I benzina sono motori a 3 cilindri da 1,2 litri PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico EAT8 a 8 rapporti, motore a 4 cilindri da 1,6 litri PureTech 180 con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Per il Diesel si tratta invece di un motore a 4 cilindri da 1,5 litri BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico EAT8 a 8 rapporti. Oppure motore Diesel a 4 cilindri da 2 litri BlueHDi 180 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Come è alla guida

Nel nostro test drive abbiamo avuto modo di effettuare abbiamo apprezzato la comodità del cambio automatico. In città si muove agilmente e grazie al ridotto raggio di sterzo le manovre non sono un problema. Le imperfezioni del manto stradale non sono un problema e sono ben attutire dalle sospensioni. Sensazioni analoghe a quelle provate alla guida di Peugeot 3008.

Il prezzo

L’auto è già ordinabile in Italia e sarà commercializzata da gennaio 2021. Il listino parte da 31.750 euro per la versione PureTech 130 con cambio manuale. Aggiungendo 2.000 euro si può acquistare la versione con cambio automatico oppure la versione Diesel.