Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Peugeot 408, al via gli ordini: i prezzi

Dopo aver sorpreso tutti nella versione First Edition, andata sold out in appena dodici giorni dal suo lancio sulla piattaforma di vendita, Peugeot torna alla riscossa con la nuovissima Peugeot 408 per la quale sono appena stati aperti gli ordini. La Casa del Leone, dopo averla presentata al Salone dell’Auto di Parigi, si attende tanto dalla nuova auto che è stata presentata come unica nel suo genere, la prima di una nuova specie, sia nella storia del brand che nel mercato nel suo complesso.

Peugeot 408, fresca ed elegante

La nuova 408, svelata a Parigi, apre una nuova era per il marchio del Leone che di recente si è rifatto il look (qui vi abbiamo raccontato del nuovo logo della Casa). Prima della sua specie, la nuova silhouette rimanda al mondo delle fastback di prima categoria, con le linee dinamiche tipiche delle berline coupé e l’assetto rialzato da crossover. Lunga 4,69 metri, si colloca nella fascia di vertice del segmento C, con una gamma studiata per essere completa e molto semplice.

Sul mercato, infatti, sono stati lanciati tre allestimenti: Allure, Allure Pack e GT che si declinano sulle 3 motorizzazioni disponibili, per un totale di 7 combinazioni di prodotto. L’allestimento Allure rappresenta quello di ingresso alla gamma, ma non per questo si deve rinunciare ad una dotazione completa. Nel suo allestimento, infatti, offre diversi equipaggiamenti di serie tra cui il climatizzatore automatico bi-zona, i cerchi in lega da 17 pollici, il Visiopark 180° oltre che l’iCockpit con strumentazione digitale da 10‘’, il sistema di navigazione connesso e i Peugeot i-Toggles. Con Allure Pack, allestimenti intermedio, la Casa francese offre invece un livello superiore in termini di stile, sicurezza e comfort grazie ai cerchi in lega da 19 pollici, il Keyless Access & Start ma, soprattutto, il Pack Drive Assist con Rear Traffic Detection.

L’allestimento GT è infine il più ricco nella gamma di 408 ed è completo di tutti gli equipaggiamenti tecnologicamente ancor più avanzati, offrendo di serie anche i proiettori anteriori Full LED con tecnologia Matrix, l’ iCockpit 3D e dettagli di stile come la calandra anteriore in tinta carrozzeria e gli interni Alcantara / TEP.

Peugeot 408 ordinabile, quando arriva

La nuova Peugeot 408 si contraddistingue per la sua postura felina e la sua allure unica, oltre che per l’eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente. Vista come una vettura capace di emozionare grazie alle tecnologie all’avanguardia, il lancio sul mercato è stato accolto con entusiasmo e la vettura può essere già prenotata online. In totale sono sette le combinazioni di prodotto, con prezzi a partire da 33.800 euro per la motorizzazione benzina e da 41.600 euro per la gamma plug-in Hybrid.

In fase di lancio sul mercato italiano la Casa del Leone mette a disposizione dei clienti un finanziamento i-Move con rata costante di 349€ ed anticipo variabile in funzione della versione, con una durata di 36 mesi e 30.000 km complessivi. Nel caso della versione Hybrid 180 e e-Eat8 Allure Pack, ad esempio, l’anticipo previsto è di 3.800€. Chi avrà l’opportunità di prenotare online il nuovo fiore all’occhiello del brand dovrò però aspettare ancora qualche mese per poterla guidare. Infatti, come comunicato da Peugeot, le prime consegne in Italia arriveranno a inizio 2023.