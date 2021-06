Peugeot 308, l’auto si rinnova nel design e nelle motorizzazioni

editato in: da

Peugeot 308, la nuova generazione è anche ibrida plug-in

Peugeot rinnova la berlina compatta Peugeot 308. Best seller del segmento con oltre 7 milioni di veicoli venduti nelle varie generazioni, 308 migliora oggi l’abitabilità, il design e la tecnologia a bordo. Passo avanti anche per le motorizzazioni green.

Con in bacheca 42 premi internazionali, Peugeot 308 è da sempre un modello di successo per la Casa francese. La nuova versione dunque nasce su solide basi. Ancor più solide, visto che ora la 308 cresce nel passo, più lungo di 55 mm. Viceversa è stata ridotta l’altezza di 20 mm. Il corpo vettura è quindi più generoso, ma anche più dinamico. La carrozzeria si distingue per i profili pronunciati dei parafanghi e per le fiancate muscolose. Di serie i proiettori anteriori sono a LED, avvolti dalle luci diurne a forma d’artiglio. Al centro della calandra spicca il nuovo logo del Leone. Infine le tinte disponibili sono 7: Verde Olivine, Blu Vertigo, Rosso Elixir, Bianco Madreperla, Bianco Banchisa, Grigio Artense e Nero Perla.

A bordo, i diffusori della climatizzazione si trovano di fronte alla testa dei passeggeri. Il touchscreen centrale di serie misura 10 pollici ed è posizionato un po’ più in basso rispetto al quadro strumenti digitale, in modo tale da essere più vicino alla mano del guidatore. Per garantire massimo comfort, il conducente può inoltre servirsi degli ‘i-toggle’, cioè comandi tattili di scelta rapida che servono a impostare le regolazioni della climatizzazione o, per esempio, un contatto telefonico. Il volante compatto, come vuole la filosofia PEUGEOT i-Cockpit, è in grado di individuare l’intensità della presa di chi guida, per far scattare eventuali ADAS. Inedito è infine il sistema d’infotainment PEUGEOT i-Connect.

Capitolo motori. La nuova 308 è spinta da 2 aggiornate motorizzazioni ibride Plug-in, in linea con la transizione energetica portata avanti da Peugeot. La prima si chiama HYBRID 225 e-EAT8. Ha 2 ruote motrici e offre 180 CV di potenza con un boost elettrico di 110 CV. La seconda è invece la HYBRID 180 e-EAT8. Ha sempre 2 ruote motrici e 150 CV, più i 110 CV derivanti dalla propulsione a zero emissioni. La batteria agli ioni di litio ha, in entrambi i casi, una capacità di 12,4 kWh e una potenza di 102 kW.