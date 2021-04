Peugeot 3008, la variante ibrida del SUV di successo

editato in: da

Peugeot 3008 è uno dei SUV compatti più venduti in Italia. A dare ulteriore spinta alle vendite è arrivata ora la versione ibrida plug-in, alimentata da un motore benzina PureTech 1.6 e da una unità elettrica per una potenza complessiva di 225 CV. Nella variante da 300 CV le power unit sono invece due.

Come detto, 3008 rientra nella top ten dei SUV crossover più diffusi nel nostro Paese. Merito del design moderno e affilato, fuori, ma anche della strumentazione virtuale i-Cockpit con volante dal diametro ridotto, dentro. Quest’anno, inoltre, la Casa francese ha lanciato un restyling, caratterizzato da un’altezza da terra aumentata, da una carrozzeria più tesa e dalla linea di cintura più alta.

Le motorizzazioni invece sono state aggiornate con l’unità ibrida plug-in. Il PureTech 1.6 è così abbinato a uno o due propulsori elettrici: nel primo caso la potenza massima è di 225 CV; nel secondo di 300 CV. Entrambe le configurazioni comunque beneficiano dei vantaggi che la trazione ibrida plug-in permette, in termini di abbattimento delle emissioni e di bonus fiscali previsti per il 2021.

In modalità full electric il SUV crossover 3008 è in grado di macinare circa 60 km. Il ripristino delle batterie mediante wallbox avviene in meno di 2 ore, mentre ce ne vogliono 7 utilizzando una presa standard domestica. In aggiunta, nelle fasi di decelerazione e frenata entra in funzione il recupero dell’energia, aumentando di conseguenza l’autonomia.

Da vera SUV crossover, 3008 offre la trazione integrale HYBRID4. Per affrontare i tratti in discesa, invece, si può contare sul sistema HADS (Hill Assist Descent Control). Tramite un pulsante sulla console si possono impostare le modalità di guida. La voce Sport sfrutta la potenza combinata dei motori per il massimo livello prestazionale. Viceversa ‘cliccando’ su Electric l’auto viaggia a zero emissioni con una gestione parsimoniosa della spinta. Infine in Hybrid l’equilibrio tra le due alimentazioni viene lasciato alla vettura, mentre in modalità 4WD entra in azione la trazione integrale.

Parlando di una Peugeot di nuova generazione, non si può non citare il celebre PEUGEOT i-COCKPIT. Il cruscotto digitale, dalla consultazione semplice e immediata, permette sulla versione ibrida plug-in di leggere tutti i dati riferiti all’autonomia della batteria o al suo livello di carica. Lo schermo da 12,3 pollici e i tasti ‘a pianoforte’ sono ulteriori tratti salienti dell’i-Cockpit di Peugeot 3008.