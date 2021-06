Peugeot 3008, il SUV francese sempre leader del mercato

editato in: da

Peugeot 3008 Anniversary, il suv speciale in edizione limitata

Peugeot 3008 da tempo ha conquistato il titolo di leader nel mercato degli sport utility compatti ed è oltretutto il primo SUV della storia ad aver vinto il premio di Auto dell’Anno, lo scorso anno abbiamo assistito al suo ultimo restyling.

Nuovo design e tecnologia inedita per Peugeot 3008

La Casa lo ha quindi presentato nella sua inedita veste, il SUV si mostra con il suo nuovo design, una nuova tecnologia e il concetto di Power of Choice tipico del brand; l’auto è disponibile con motorizzazioni benzina, diesel e anche plug-in hybrid, con potenze che arrivano fino a 300 CV e anche trazione integrale. Il nuovo SUV Peugeot 2008 è ordinabile in Italia presso tutti i concessionari del brand, le consegne sono iniziate a partire da gennaio 2021, dopo il primo anno segnato dalla pandemia globale di Coronavirus che ci ha sconvolti e ha portato dei danni senza eguali al settore automotive.

Il successo del SUV

Le motorizzazioni ibride di Peugeot 3008 montano batteria ricaricabile da fonti esterne e in grado di viaggiare in elettrico per oltre 50 km, il massimo della tecnologia hybrid oggi disponibile. Fin dal lancio, avvenuto nell’autunno del 2016, il SUV 3008 ha rappresentato per Peugeot un successo a 360 gradi. Dal punto di vista dei volumi, il successo commerciale senza precedenti ha portato la Casa del Leone rapidamente fra i top players del segmento degli sport utility. Un successo che ancora oggi non sembra diminuire, per nulla. Infatti 3008 è il SUV di segmento C a marchio europeo più venduto in Italia. È stato oltretutto il primo SUV della storia a vincere l’ambito premio di Auto dell’Anno.

Le novità di Peugeot 3008

Il SUV 3008 ha iniziato ad essere distribuito in Italia a partire dallo scorso gennaio e oggi compie un ulteriore passo avanti, rinnovando la sfida e facendo leva su tre elementi principali:

, distintivo al primo sguardo, grazie a un nuovo frontale con una mascherina senza cornice, che espande i dettagli a scacchiera fino ai fari LED dal nuovo disegno, impreziositi dalla nuova firma DRL LED ad artiglio, di serie su tutta la gamma e diventata il tratto distintivo di tutte le auto Peugeot di ultima generazione. Fari posteriori FULL LED 3D con indicatori di direzione a scorrimento, nuove tinte esterne e Black Pack, per caratterizzare ancor più lo stile di questo SUV di grande successo; la tecnologia , attraverso l’introduzione su tutte le motorizzazioni di ADAS (aiuti alla guida) di ultima generazione (Adaptive Cruise Control con Lane Positioning Assist), per una guida semi-autonoma di secondo livello e il sistema Night Vision, vera anteprima nel segmento C-SUV. Ma anche un quadro strumenti digitale del PEUGEOT i-Cockpit ulteriormente migliorato nella leggibilità grazie alla tecnologia Normally Black e un Touchscreen centrale che arriva fino a 10’’ con tecnologia HD;

, attraverso l’introduzione su tutte le motorizzazioni di ADAS (aiuti alla guida) di ultima generazione (Adaptive Cruise Control con Lane Positioning Assist), per una guida semi-autonoma di secondo livello e il sistema Night Vision, vera anteprima nel segmento C-SUV. Ma anche un quadro strumenti digitale del PEUGEOT i-Cockpit ulteriormente migliorato nella leggibilità grazie alla tecnologia Normally Black e un Touchscreen centrale che arriva fino a 10’’ con tecnologia HD; infine l’esperienza di guida estesa, con l’evoluzione dei motori termici, ora tutti Euro 6D e la duplice offerta delle versioni HYBRID e HYBRID4, Peugeot 3008 rimane il riferimento del mercato in termini di combinazione fra efficienza, potenza e tipologia di trazione offerta.

La nuova gamma di Peugeot 3008

Il SUV prosegue la sua strada di successi offrendo una gamma più ampia, in grado di soddisfare le necessità e i gusti dei di tutti i clienti, anche i più esigenti. È così che infatti decide di replicare la struttura di gamma ottimizzata su 3 livelli di allestimento, ciascuno dei quali può essere arricchito da uno specifico pack: ACTIVE, ALLURE e GT, a cui si aggiungono l’ACTIVE Pack, l’ALLURE Pack e il GT Pack.

È stato pensato anche un allestimento specifico per il mondo delle flotte, si chiama ACTIVE Business, con dotazioni di serie ideali per chi uso l’auto per lavoro. Peugeot 3008 incarna tutti i valori del brand ed è leader indiscusso del mercato. Rinnovata nel design e nei contenuti, oggi l’auto coniuga raffinatezza e tecnologia e segna un cambio di marcia nello stile tipico della Casa.

Gli interni del SUV Peugeot 3008

A bordo del SUV 3008 conducente e passeggeri si sentono avvolti in un ambiente futuristico, vediamo il nuovo i-cockpit dotato di head up digital display e uno schermo touch screen da 10 pollici in alta definizione al centro della plancia. Il piacere di guida è un elemento fortemente caratterizzante, la guida risulta facile e godibile su tutte le tipologie di carreggiata.

Le motorizzazioni e l’estetica di Peugeot 3008

La gamma motori di Peugeot 3008 prevede motorizzazioni plug-in hybrid a due o quattro ruote motrici, ma anche i tipici propulsori a benzina o diesel che esaltano al meglio l’efficienza e il piacere di guida. Grazie alle sue dimensioni tipiche da SUV compatto, Peugeot 3008 si muove agilmente anche in città, nel cento e nei vicoli più stretti, non richiede elevate abilità e grandi manovre anche nei parcheggi più difficoltosi.

Il nuovo 3008 mostra un frontale molto caratteristico e possente, vediamo la mascherina a piccoli listelli di lunghezza variabile che incorpora i fari a led, che scendono quasi in verticale e caratterizzano ancor più il nuovo frontale del SUV di successo. Uno spesso profilo di colore alluminio contorna tutta la parte superiore dei finestrini dell’auto, mentre il terzo montante ricoperto di colore scuro dona alla vista l’impressione che il tetto sia quasi sospeso rispetto alla fiancata. Non dimentichiamo infine la particolarità dei nuovi fanali che spiccano al posteriore, composti da tre elementi verticali a LED uniti da una fascia nera che dona larghezza visiva.

Viaggiare a bordo del nuovo SUV 3008 della Casa del Leone significa restare nel confort più assoluto, anche grazie al pianale multienergia che 3008 condivide con l’ammiraglia 508 e altri modelli prodotti dal brand, un telaio già più volte testato e che ha ampiamente dato prova di maneggevolezza ed efficienza, in grado di conferire al 3008 un comportamento su strada valido e sicuro.

Listino prezzi di Peugeot 3008

Il listino adotta la nuova struttura di gamma declinata su 3 livelli di allestimento, ciascuno dei quali può essere arricchito secondo le esigenze e i gusti dei clienti con un pack specifico, e parte da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech, 31.000 euro per quelle Diesel BlueHDi e 44.680 euro per le motorizzazioni plug-in HYBRID. Il SUV continua la sua strada verso il successo, ottenuto sin dai primi momenti dal lancio, avvenuto ormai nel ‘lontano’ 2016.