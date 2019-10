Peugeot 208: la nuova generazione sorprende. La prova su strada

editato in: da

Nuova Peugeot 208: foto, dimensioni e prezzo

C’era grande attesa per il debutto della nuova Peugeot 208 e siamo stati in Portogallo per il test-drive in occasione delle presentazione alla stampa internazionale. Peugeot 208 sfiderà sul terreno delle vendite in Italia altre vetture del segmento B come la nuova la Renault Clio e nelle parole di Jean-Philippe Imparato, direttore generale di Peugeot, c’è la convinzione di diventare leader nel nostro paese con la nuova piccola del Leone.

La Peugeot 208 è una vettura che vuole far entrare la casa francese nel mondo dell’elettrificazione. La scelta del modello (costruita sulla piattaforma CMP) non sarà più vincolata dall’alimentazione e si potrà avere l’auto preferita con il motore più adatto alle proprie esigenze, per la massima libertà. Sul mercato italiano la Peugeot 208 sarà lanciata il 4 novembre anche nella versione 100% elettrica, oltre che diesel e benzina con prezzi che partono dai 14.950 (Peugeot 208 PureTech 75 Like) per arrivare ai 38mila euro per il top di gamma, cioè la versione elettrica super accessoriata (circa 30mila euro per una elettrica “normale”).

Tante anche le proposte di finanziamento e noleggio: ad esempio, la Peugeot 208 ALLURE PureTech da 100 CV con la formula di noleggio ‘Free2move’ (bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria inclusi) si può avere al prezzo di 279 euro al mese per 36 mesi con un anticpo da 3.500 euro.

Nuova PEUGEOT 208 è disponibile in una gamma completa di motorizzazioni termiche di ultima generazione che rispettano le norme Euro 6.d per i motori benzina e Euro 6.d-temp per quelli Diesel. Offerta unica nel segmento B berlina, i motori benzina PureTech 100 e 130 sono disponibili con il cambio automatico a 8 rapporti EAT8.

L’ELETTRICA CHE SORPRENDE

Dopo aver apprezzato nei test-drive sia le versioni benzina che diesel, il passaggio alla versione elettrica non ci ha spiazzato, anzi è stata una piacevole sorpresa. Il test con la Peugeot e-208 è stato anzi sorprendente: una guida divertente e al tempo stesso precisa nel misto delle strade portoghesi.

La versione elettrica ha un motore con una potenza di 100 kW (136 CV) e permette un’autonomia fino a 340 km secondo il rigido protocollo di omologazione WLTP . Tre le modalità di guida (Eco, Normale e Sport) e due le modalità di frenata rigenerativa selezionabili attraverso la leva del cambio: ”moderata”, per un feeling al pedale simile a quelle di un veicolo termico ed ”aumentata”, per una decelerazione del veicolo controllata dal pedale dell’acceleratore, con maggiore recupero di energia in decelerazione.

Peugeot, grazie ad un accordo con Enel X, offrirà ai clienti italiani interessati un’assistenza totale per accompagnarlo in questa transizione energetica e capirne le sue esigenze:”Prima ancora della firma sul contratto“, ci tengono a sottolineare dalla casa francese.

INTERNI

Non si può non parlare degli interni della nuova 208: raffinati al tatto e tecnologici, in cui si pone in risalto il nuovo Peugeot i-Cockpit. Il volante di piccole dimensioni è collocato più in basso rispetto al cruscotto per garantire una visibilità sempre ottimale e un controllo della vettura più facile e preciso. Il quadro strumenti può essere totalmente digitale, a seconda dell’allestimento, e anche 3D, con le informazioni su due livelli di lettura. Nella zona centrale, sopra i toggle switches (tasti stile “pianoforte”), il touchscreen è disponibile nella misura da 5, 7 o 10 pollici in base al livello di allestimento o alle opzioni scelte e permette di gestire le principali funzioni dell’auto.

PREZZI

Questi sono i prezzi di listino chiavi in mano per le motorizzazioni termiche. Diesel: da 18.150 a 23.050 euro; PureTech 75: 14.950 e 16.250 euro; PureTech 100 cambio manuale: da 17.650 a 21.250 euro; PureTech 100 cambio Eat8: da 19.450 a 23.050 euro; PureTech 130: 24.750 euro.

PREGI

Motori brillanti e divertente da guidare

Interni da auto premium

DIFETTI

Leva cambio manuale forse un po’ troppo rialzata

Spazio per i passeggeri di statura medio alta un po’ ridotto

DIMENSIONI

Lunghezza: 406 cm

Larghezza: 175 cm

Altezza: 143 cm

Passo: 254 cm

Peso: 1158 kg

Capacità baule: 265-1106 litri