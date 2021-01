Peugeot 208, il successo continua: l’auto più venduta

editato in: da

Il mercato automobilistico nel 2020 ha purtroppo vissuto una profonda crisi, lo sappiamo bene, causata soprattutto dalla pandemia mondiale di Coronavirus e dai conseguenti lockdown e chiusura di tutte le attività.

Nel suo complesso è diminuito del 25,5%; in questo scenario Peugeot ha avuto una quota di mercato del 18,3%, in aumento di 1,2 punti rispetto allo stesso periodo del 2019. Sul mercato delle auto in rete (escluse le vendite dirette) il brand francese è leader con una quota di mercato del 18,1%, è leader nelle vendite a privati ​​con una quota di mercato del 15,4%, è leader nelle vendite B2B con una quota di mercato del 26%.

Sono quote di mercato in forte crescita da diversi anni, che confermano il successo della strategia del Marchio e stanno accelerando grazie alle ottime performance dei veicoli lanciati di recente. Prima tra tutte le vetture di successo è Peugeot 208, Auto dell’Anno 2020, che in Francia è la più venduta, con una quota di mercato del 5,6%. Segue 2008, leader nel segmento B-SUV nel suo primo anno di vendita con una quota di mercato del 4%.

Risultati ottimi per il brand, che si ottengono anche grazie agli altri veicoli della gamma Peugeot, leader nel proprio segmento: 3008 con una quota di mercato del 2,7%, 308 con una quota di mercato del 2,2%, 5008 (il SUV premium di Peugeot) con una quota di mercato dell’1,2%, 508, con una quota di mercato dello 0,6%; tutte auto di cui abbiamo tanto parlato nel corso del 2020, apprezzate e amate dalla clientela internazionale.

Ma torniamo alla vettura di maggiore successo, la 208, che adotta la nuova strategia di gamma ottimizzata che prevede un allestimento di ingresso e tre allestimenti principali, ciascuno dei quali può essere arricchito con uno specifico Pack che contiene gli optional più richiesti dai clienti. Una strategia di ottimizzazione, pensata per facilitare il processo di analisi dei clienti, offrendo loro la possibilità di scegliere tra diversi allestimenti già molto ricchi, ma ciascuno integrabile con contenuti ulteriori.

Nuova 208 può esser scelta con l’allestimento di ingresso Like oppure con gli allestimenti Active, Allure o GT, ciascuno integrabile con un pack che contiene alcuni degli optional più apprezzati. L’ottimizzazione della gamma quindi consente di agevolare i clienti nella scelta della versione ideale per i propri spostamenti, ma anche la produzione in fabbrica, con un effetto positivo sui tempi di consegna dell’auto. La gamma 208 è ordinabile con prezzi che partono dai 15.700 euro della 208 Like PureTech benzina da 75 CV.