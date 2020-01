Peugeot 208: arriva la prima serie speciale

editato in: da

Nuova Peugeot 208: foto, dimensioni e prezzo

La Nuova Peugeot 208 ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori sin dal momento della sua presentazione al Salone di Ginevra. Gli elementi che hanno colpito sono il design innovativo, giovane e moderno, e un livello tecnologico che ha alzato l’asticella del segmento.

I nuovi dettagli dell’auto sono in grado di esaltare il concetto di piacere di guida, fatto di grande agilità, leggerezza e reattività. Un codice che fa parte del DNA di Peugeot da sempre, esaltato ancor più dalla disponibilità della motorizzazione 100% elettrica in aggiunta al benzina PureTech ed al Diesel BlueHDi.

Oggi la Casa lancia sul mercato italiano la prima serie speciale della Nuova 208, la Allure Navi Pack, basata sull’allestimento cuore delle vendite in Italia con l’aggiunta di serie della 3D Connected Navigation da 7” in abbinamento al quadro strumenti analogico. Grazie all’efficienza dei servizi TomTom Traffic, la navigazione connessa dà la possibilità di impostare la destinazione anche in base alle condizioni del traffico e le zone a rischio in tempo reale.

La Nuova Peugeot 208 Allure Navi Pack sarà disponibile per un tempo limitato e oggi è ordinabile sia con motorizzazione benzina PureTech 100 che Diesel BlueHDi 100. Questa nuova serie speciale è l’ideale per tutti quegli utenti che non vogliono rinunciare alla navigazione satellitare ed all’integrazione del proprio smartphone all’interno dell’auto. Tutti questi innovativi elementi, insieme ai fari anteriori EcoLED di serie, sono disponibili allo stesso prezzo della normale versione Allure finora presente in gamma.

Nuova Peugeot 208 in questa serie speciale strizza l’occhio all’energia di un pubblico giovane, pronto ad un forte approccio verso l’innovazione e che vuole vivere l’auto al massimo della sua connettività col mondo esterno. L’auto presenta linee tese che percorrono le fiancate allargate, il mix estetico che ne risulta è bilanciato con elementi di estrema modernità e tecnologia. La personalità forte e distintiva della Nuova Peugeot 208 viene esaltata scelta nelle nuove colorazioni Giallo Faro, Blue Vertigo e Rosso Elixir.

L’auto nella serie speciale Allure Navi Pack è già ordinabile con prezzi che partono dai 19.650 euro della versione PureTech 100 con cambio manuale a 6 marce, per finire a 21.450 euro della versione PureTech 100 con cambio automatico EAT8 ad otto rapporti o della versione BlueHDi 100 con il manuale a 6 marce.