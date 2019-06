Peugeot 2008, il suv si rinnova e diventa elettrico

editato in: da

Peugeot 2008: ecco la nuova generazione del Suv francese

Peugeot finalmente ci mostra la sua Nuova 2008, il suv pensato per chi vuole vivere esperienze uniche al volante.

Una vettura che ci porta verso il futuro, l’interpretazione ultramoderna di una modalità di guida istintiva e che interpreta al meglio tutte le esigenze di mobilità, è così che la Casa stessa la definisce. Un suv autentico che si nota subito grazie al suo stile e alle dimensioni ideali, oltre alle sue linee forti e personali, uniche. Caratterizzato da elementi tecnologici di nuova generazione, monta il Peugeot i-Cockpit 3D di nuovissima generazione insieme a sistemi di assistenza alla guida innovativi mostrano l’alto livello di know-how del costruttore. Tre le tipologie di motorizzazione disponibili, benzina, diesel e arriva anche per la prima volta la versione 100% elettrica.

208 anni di storia per Peugeot, il Leone porta avanti il suo impegno nell’era del cambiamento e del passaggio all’elettrico, diventando una delle protagoniste del cambiamento. La nuova generazione di Peugeot 2008 dimostra che tecnologia e piacere non sono incompatibili e che un’auto può ancora sorprendere, anche oggi, per differenti aspetti e caratteristiche.

La vettura entra a far part del segmento dei suv compatti, mostrando un design innovativo e sistemi tecnologici avanzati, tutti elementi che decretano il successo della gamma degli sport utility della Casa. Le linee dell’auto sono possenti e distintive, il design è innovativo e scultoreo, la personalità unica e ben definita. Le proporzioni generali sono tipiche di un vero suv, carrozzeria molto tonica e fiancate scolpite. La nuova Peugeot 2008 è ben posizionata sulle quattro grandi ruote, è solida e in grado di trasmettere modernità e qualità.

Per quanto riguarda gli esterni vediamo il frontale valorizzato da una calandra possente, un cofano scolpito da diverse nervature e le luci diurne a Led. All’interno i colori e i materiali sono stati studiati molto attentamente e fondono materiali pregiati e tinte originali in maniera unica. L’abitacolo è molto accogliente e luminoso, sulle versioni GT Line e GT sono state inserite anche delle decorazioni luminose selezionabili dal touch-screen che vanno a caratterizzare la plancia e i pannelli porta. Eccezionale il tetto apribile panoramico, disponibile su richiesta, che offre una grande superficie vetrata, senza alcun impatto negativo in termini di spazio utile in altezza.

Peugeot i-Cockpit rivoluziona il concetto classico del posto guida, con importanti elementi che determinano una nuova ergonomia di guida, il volante compatto, che offre più maneggevolezza e controllo del veicolo, l’innovativo head-up Digital display 3D con due livelli di visione delle informazioni, il grande touch-screen HD a centro plancia. Inediti e rari in questo segmento gli equipaggiamenti e gli aiuti alla guida, al massimo livello del know-how oggi disponibile, per un incredibile livello tecnologico.

Viaggiare in elettrico ormai è il futuro, Peugeot 2008 è il primo suv Peugeot disponibile anche in versione 100% elettrica. Con la motorizzazione a zero emissioni, il guidatore può contare su un grande dinamismo in totale silenzio e senza vibrazioni e alla libertà di circolare in città anche nelle zone a traffico limitato e ridurre consumi e inquinamento.