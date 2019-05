Peugeot 2008, tra i suv della Casa più venduti in Italia

editato in: da

Peugeot 2008 è uno dei suv si maggiore successo della Casa francese, che anche in Italia continua a spopolare.

Sono più di 1.250.000 le unità prodotte in tutto di questo modello, in Italia ne sono state vendute ad oggi circa 130mila. Si tratta di una delle auto di maggiore successo nella nostra penisola, sicuramente sul podio delle più amate dagli automobilisti. Peugeot 2008 è una vettura che presente un design e un’estetica da suv, per questo anche molto apprezzato dal pubblico odierno. Lo stile è molto personale e ne esalta le caratteristiche, con il cofano orizzontale, la firma luminosa molto elegante, l’artiglio originale e caratteristico dei gruppi ottici posteriori e la calandra verticale.

Anche i contenuti tecnologici del suv Peugeot 2008 sono sicuramente tra gli elementi più apprezzati dalla clientela, con il Grip Control innovativo che aumenta la trazione sui percorsi più difficoltosi, con fondi scivolosi come quelli ricoperti da sabbia, da neve o da fango. Gli pneumatici All Season sono accoppiati a questa funzionalità per risultati ottimali.

L’agilità del suv compatto è possibile grazie al Peugeot i-Cockpit, rivoluzionario e unico per la Casa del Leone. Un elemento in grado di esaltare l’esperienza di guida e aumentare il comfort e la sicurezza a bordo. Ultra tecnologica la 3D Connected Navigation, in grado di analizzare il traffico in tempo reale, accoppiata al Mirror Screen che dà la possibilità di integrare lo smartphone nello schermo touch screen. L’Active City Brake è il nuovo sistema di frenata automatica di emergenza che aumenta la sicurezza della Peugeot 2008, insieme al Park Assist e alla retrocamera posteriore.

Anche per quanto riguarda la motorizzazione niente da togliere al suv compatto del Leone, propulsioni efficienti e dalle alte prestazioni, in grado di ridurre emissioni e consumi. Citiamo il motore a benzina PureTech e il Diesel BlueHDi, in grado di erogare da 82 a 130 Cv. È disponibile anche una nuova combinazione tra il motore 1.5 Diesel 16v BlueHDi da 120 CV e il cambio automatico a 6 rapporti EAT6. Gli allestimenti disponibili per la gamma 2008 in Italia sono Active, Allure e GT Line. L’ultima è quella che più di tutte esalta le caratteristiche dinamiche di Peugeot 2008 anche in città.