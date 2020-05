Peugeot 2008, il suv compatto: comodo in città ma anche per viaggiare

editato in: da

Peugeot 2008, la serie speciale debutta anche sul suv

Le chiavi, nate ai tempi degli antichi egizi, rappresentano il maggiore strumento per accedere a stanze e mezzi, ormai da circa 4000 anni. Anche nel mondo delle auto hanno un ruolo fondamentale e hanno subito moltissimi evoluzioni negli anni.

Ai giorni nostri siamo arrivati quasi alla sparizione delle chiavi per auto, non come funzione, ma fisicamente sì. L’oggetto infatti si è praticamente dematerializzato, ma la funzionalità per cui sono state inventate no, come mai potrebbe? Parlando del nuovo suv Peugeot 2008 arriviamo ad un punto di grande evoluzione della chiave, visto che può essere dotato del sistema Keyless Access & Start, tecnologia che consente anche di dimenticarsi eventuali chiavi e telecomandi, evitando anche di compiere azioni rituali necessarie con i precedenti sistemi keyless.

Quando si vuole definire il prezzo finale di un’automobile si usa dire “Chiavi in mano”, che serve a far capire che per guidarla in effetti non serve altro se non le chiavi, che danno la possibilità al conducente di mettersi al volante e avviare il motore. Per questo diciamo che le chiavi rappresentano da sempre l’elemento fondamentale per poter utilizzare un’auto, per aprirla e metterla in moto.

Il nuovo suv Peugeot 2008, forte della sua grande carica tecnologica, può esser dotato quindi dell’inedito sistema Keyless & Start che non è un semplice sistema senza chiavi, ma dà anche la possibilità al conducente di evitare di compiere i soliti gesti necessari con un tradizionale sistema keyless, ad esempio per chiudere l’auto.

Il suv compatto del Leone può esser dotato di un sistema che ruota attorno ad un telecomando che ci si può tranquillamente dimenticare in tasca e che dialoga con l’auto tanto da aprirla e chiuderla automaticamente ogni volta che ci si avvicina o allontana da essa. Questo sistema di apertura e avviamento a mani libere consente il bloccaggio/sbloccaggio automatico delle porte del veicolo semplicemente rilevando la chiave elettronica.

Peugeot 2008 è il grande suv urbano che non rinuncia alla compattezza, adatto sia per la città che per i lunghi viaggi. L’auto è offerta sul mercato con motori diesel, benzina e elettrico e con una carrozzeria che è una delle più ricercate in questo periodo. Offre infatti uno spazio interno ottimale e un alto livello di comfort, oltre alla compattezza, elementi che rendono il suv l’alleato ideale per la città. Per una guida personalizzata Peugeot 2008 dispone di un selettore della modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La gamma inoltre prevede 4 livelli di allestimento: Active, Allure, GT Line e GT e i prezzi di listino partono da 21.050 euro.