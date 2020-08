Peugeot 2008, il successo del SUV compatto del Leone

editato in: da

Peugeot 2008: ecco la nuova generazione del Suv francese

Lo scorso anno, dopo la Peugeot 208, auto di successo, votata Car of the Year, la Casa ha lanciato un’altra novità che il mercato ha accolto con grandioso entusiasmo. Stiamo parlando del SUV compatto Peugeot 2008.

È stata lanciata la seconda generazione della vettura, realizzata con la stessa piattaforma flessibile CMP, utilizzata anche per Opel Corsa e Peugeot 208. Le motorizzazioni proposte sul mercato sono benzina, diesel e elettrico. In questo modo il brand vuole offrire ai clienti una gamma completa, consentendo a tutti di scegliere una vettura che soddisfa i propri gusti personali.

Rispetto alla generazione precedente, la nuova Peugeot 2008 è più lunga, raggiunge i 4,30 metri, e un pelo più bassa. Lo sguardo del SUV è tipico da felino, come tutte le nuove auto della Casa. Con la sorellina 208 il SUV ha in comune il frontale; i fari, la griglia anteriore e i due graffi verticali la rendono immediatamente riconoscibile come una delle vetture del marchio.

Design muscoloso e linee audaci, gli interni della nuova 2008 si presentano molto confortevoli, luminosi e ben insonorizzati. I materiali usati sono soft touch, il bagagliaio è molto spazioso. L’I-cockpit non poteva mancare sulla seconda generazione del SUV, è ormai presente su tutte le vetture del Leone. L’auto garantisce compatibilità con Apple Carplay e Android Auto. La versione GT PureTech da 155 cavalli con cambio automatico EAT 8 vanta cerchi in lega da 18” e sistema di assistenza al parcheggio.

Questa variante del SUV Peugeot 2008 è in vendita a 34.850 euro, il listino parte da 32.000 euro, è l’auto perfetta per chi vuole spazio e tecnologia e anche per chi la sceglie come prima auto di famiglia. Ottima è l’insonorizzazione a bordo, la trasmissione veloce permette ai conducenti di 2008 una marcia fluida con le ‘cambiate’ praticamente impercettibili sia nel traffico cittadino, che durante i lunghi viaggi in autostrada. Per quanto riguarda i consumi, possiamo dire che si attestano a circa 14,5 km al litro, in città diventano all’incirca di 10 km con un litro, diciamo quindi che la media è di 7,8 litri per 100 km percorsi. Un SUV bello esteticamente, tecnologico, compatto ma spazioso, ricco si sistemi di sicurezza all’avanguardia: un’ottima scelta.