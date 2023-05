Peugeot 2008 si rinnova: i prezzi in Italia

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

In arrivo il restyling di una delle auto più amate del Leone, la gamma italiana di Peugeot 2008 è composta da 12 versioni in tutto, grazie alla combinazione fra 3 livelli di allestimento e 5 motorizzazioni (con tre diverse alimentazioni).

Quando esce il Nuovo 2008

Lo stile di Peugeot 2008 è stato – fin dal lancio di inizio 2020 – grande motivo di successo del modello, consentendo il raggiungimento di importanti traguardi commerciali e di critica, sia a livello europeo che italiano: 700.000 unità prodotte in tutto e più di 60.000 unità vendute ai clienti in Italia. Un modello che ritroviamo spesso sul podio delle vendite dei SUV in Europa, con il primo posto nel 2021 e che ha ottenuto il titolo di Auto Europa 2021.

Nel 2023 l’auto entra in una nuova dimensione, grazie al suo design ancor più SUV e ai dettagli distintivi del nuovo corso stilistico della Casa del Leone: pensiamo prima di tutto al nuovo logo, ma anche alla nuova firma luminosa LED a 3 artigli, di serie su tutta la gamma e integrata perfettamente nel design inedito del frontale, che esprime dinamismo e forza inediti.

Il debutto sul mercato italiano è previsto per il mese di settembre, dopo l’estate; il nuovo corso stilistico di 2008 incarna l’Allure del marchio, ma allo stesso tempo è in grado di assicurare l’Emotion tipica di Peugeot, grazie agli interni ancor più tecnologici e all’utilizzo di materiali pregiati, sapientemente abbinati fra loro in giochi cromatici appaganti il tatto e la vista, in grado di far vivere dei veri e propri momenti di ispirazione.

E infine ritroviamo Eccellenza in ogni dettaglio, come anche nell’offerta delle motorizzazioni full-Electric di ultima generazione. Entra in gamma il nuovo motore da 156 CV, in grado di coniugare performance e ampio range di utilizzo: fino a 406 chilometri di autonomia in ciclo misto WLTP e fino a ben 576 km in ciclo urbano WLTP.

La gamma del Nuovo 2008 si presenta, allo stesso tempo, razionale e completa: a listino troviamo tre differenti allestimenti che si combinano a 5 motorizzazioni e danno luogo a 12 versioni complessive. Tutte con un’ottima dotazione di contenuti e ADAS ulteriormente integrabili attraverso i nuovi Pack messi a disposizione.

Le versioni e il prezzo di listino

In gamma troviamo la variante Active, con una dotazione di serie molto completa, come i proiettori LED, la firma anteriore LED a tre artigli, la calandra frameless con nuovo Logo, i fari posteriori 3D LED dalla firma inedita e i sensori di parcheggio posteriori. All’interno, climatizzatore automatico a comando digitale e Touchscreen centrale da 10’’ con Wireless Mirrorscreen.

Poi è la volta della versione Allure, allestimento intermedio, con un livello superiore in termini di stile, comfort e tecnologia, grazie ai cerchi in lega da 17’’ diamantati dal nuovo disegno, la calandra in tinta carrozzeria, i vetri posteriori e il lunotto oscurati e i sensori di parcheggio anteriori. All’interno è stato inserito un inedito quadro strumenti digitale 2D personalizzabile caratterizza e l’abitacolo è impreziosito da rivestimenti TEP/tessuto con cuciture Quartz a contrasto.

E infine in gamma c’è il nuovo allestimento GT, con dettagli distintivi che lo proiettano in un universo premium: fari Full LED Technology con firma luminosa inedita, Keyless Access &Start con funzione di prossimità, retrocamera HD 180° e Wireless smartphone charging sono ora di serie. All’interno, un quadro strumenti digitale 3D configurabile e l’Ambient LED pack in 8 colorazioni differenti rendono l’abitacolo GT inconfondibile.

Il Nuovo 2008 sarà disponibile al momento del lancio anche nell’allestimento Serie Speciale top di gamma “FIRST EDITION”. La gamma italiana ha un prezzo di listino che parte da 25.850 euro e il lancio commerciale in Italia è previsto per il mese di settembre.