Peugeot 2008, il nuovo SUV del Leone premiato per lo stile

editato in: da

Peugeot 2008 è già ordinabile, motorizzazioni e prezzi

Il SUV 2008 ha ricevuto il premio per il design Red Dot Award 2020, lo stile così di forte personalità e di grande presenza su strada è uno degli elementi distintivi del SUV compatto della Casa.

Elementi che si fondono con un abitacolo dove la personalità tipica del marchio è espressa dal design della plancia, dei pannelli porta, dalle finiture dei sedili. Lo stile rivoluzionario dell’abitacolo è firmato prevalentemente dal nuovo Peugeot i-Cockpit 3D, con le grafiche tridimensionali che esaltano ancor più il piacere di guida, aumentano il comfort e la sicurezza.

Il colore di lancio, Orange Fusion, è un richiamo alla storia del brand e ai suoi modelli sempre innovativi; le features di prodotto, come il sistema keyless che consente di non toccare nemmeno la maniglia per attivare la chiusura, il già citato Peugeot i-Cockpit 3D, il volante multi-funzione originale, la dinamica di marcia, il comfort dell’abitacolo, sono i temi di fondo del video girato dal brand per raccontare l’esperienza di viaggio a bordo di una Peugeot innovativa come il SUV 2008.

Lo stile del SUV compatto della Casa del Leone è consono a una vettura premium, forte, incisivo, autorevole che, infatti, è stato insignito per il 2020 dal Red Dot Award, da 60 anni uno dei premi internazionali più prestigiosi per il design. Un carattere dominante, sottolineato dal profilo di missione della vettura, trasversale per l’uso cittadino ma anche per i lunghi viaggi in compagnia, con l’ideale cambio automatico EAT8. La capacità di Peugeot 2008 di soddisfare le diverse esigenze di guida e comfort di tutta la famiglia è un tema di fondo, importante per quella che è una delle auto di maggior successo della gamma.

Il grande SUV consente di viaggiare per molti chilometri in equilibrio tra prestazione e comfort, per scoprire nuovi panorami, essenziali nelle linee del paesaggio così come è essenziale, proiettato nel futuro, lo stile della 2008. Il SUV rivela la sua presenza in strada sia per lo stile che per i colori del modello, che possiamo vedere in queste immagini nella originale e meravigliosa livrea arancione. Colore che, insieme al rosso, durante le ore più scure della sera sfumano lasciando ai gruppi ottici anteriori, unici e distintivi, il compito di ricordare il suo passaggio.