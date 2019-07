Peugeot 2008, due nuove versioni PureTech Turbo benzina

editato in: da

Peugeot 2008: ecco la nuova generazione del Suv francese

Peugeot 2008 offre agli automobilisti italiani altre importanti novità che ampliano la gamma.

Il suv compatto della Casa francese è uno dei più apprezzati dai clienti del Bel Paese, venduto ad oggi in più di 130.000 unità. Il costruttore ha deciso di proporre due nuove versioni e di aggiungerle alla già variegata offerta, si tratta di modelli che presentano il motore PureTech Turbo benzina pluripremiato unito al cambio manuale o automatico EAT6. Vediamo quindi apparire sul listino la versione da 110 cavalli con cambio manuale a sei rapporti e anche il PureTech più potente, in grado invece di sprigionare 130 cavalli, proposto di serie insieme al cambio automatico EAT6.

La gamma di suv Peugeot deve il suo grande successo anche al 2008, che nel mondo ha distribuito ben oltre 1.3 milioni di modelli. Una sport utility dalle dimensioni compatte che rientra nelle auto del Leone più vendute nella nostra Penisola, con uno spirito identico a quello delle sorelle più grandi, i suv 3008 e 5008. Ma diamo uno sguardo più approfondito alle nuove motorizzazioni proposte per questa vettura di successo.

Si tratta di due nuovi propulsori a benzina PureTech Turbo, il primo come abbiamo detto ha 110 cavalli e il cambio manuale a sei marce, il secondo di cavalli invece ne ha 130 ed è proposto insieme al cambio automatico. Il guidatore, grazie a questi abbinamenti, beneficerà di un funzionamento molto dolce e delicato e di un rapporto ottimale tra i consumi e le prestazioni di Peugeot 2008. Il motore, come dimostrano i premi ottenuti, è uno dei migliori mai realizzati ad oggi, e viene abbinato a queste due soluzioni di cambio, in grado di evidenziarne le caratteristiche di erogazione e di esaltarle.

Le versioni top di gamma, Allure e GT Line, saranno le uniche sulle quali verrà montato il PureTech Turbo da 130 cavalli. Il motore meno potente, da 100 cavalli, verrà invece inserita su tutti gli altri allestimenti di Peugeot 2008, compreso il nuovo Signature, una serie speciale che è in grado di sottolineare alcune caratteristiche essenziali e uniche del suv compatto. Tra queste ci sono la tecnologia avanzata e il look moderno, Signature ha inoltre lanciato la tinta Blu Quasar metallizzato per la carrozzeria, che poi è stata proposta su tutti gli altri allestimenti, escluso solo Active.