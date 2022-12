Performance e sportività: i prezzi della nuova Alpine A110 R

Fonte: Ufficio Stampa Alpine Ordini e prezzi della nuova Alpine A110 R

Lo scorso ottobre abbiamo visto la presentazione del bolide Alpine A110 R, la vettura estrema progettata per la pista e realizzata anche in un’edizione limitata per celebrare Fernando Alonso. Una delle versioni più attese per completare la gamma A110; il modello più recente, che la Casa ha lanciato alcune settimane fa, si presenta nella sua variante più leggera e affilata, ma anche più estrema e sportiva, ispirata alle corse automobilistiche.

È la più radicale e arriva per completare la gamma: il suo nome è Alpine A110 R, progettata per donare sensazioni uniche in circuito, rimanendo comunque omologata per la strada. La notizia di oggi è che la Casa ha aperto finalmente gli ordini in Italia e ha svelato i prezzi di listino, di certo non alla portata di chiunque.

Alpine A110 R: progettata per la pista

La nuova vettura della Casa rappresenta la massima espressione delle performance e della sportività. Alpine A110 R è disponibile al pre-ordine dal 5 ottobre scorso. Si tratta di una versione esclusiva nella gamma A110. L’auto oggi può essere ordinata presso la rete di concessionari Alpine in Italia, con consegne previste a partire dalla primavera del 2023. Ai clienti che hanno effettuato il pre-ordine sarà chiesto di confermare l’ordine per essere tra i primi a ricevere l’auto.

Gli elementi caratteristici della nuova A110 R sono molti, la vettura estrema si distingue innanzitutto per il grande lavoro che il brand ha compiuto per ridurre il peso, che è stato portato a 1.082 kg, ovvero esattamente 34 kg in meno dell’A110 S, di cui abbiamo parlato in passato.

Fonte: Ufficio Stampa Alpine

La Casa ha pensato anche di rivedere l’aerodinamica dell’auto da pista, per migliorare il carico e ridurre la resistenza. Per la prima volta nella gamma di Alpine A110, alcuni elementi come il cofano, il lunotto posteriore e il diffusore, sono stati rivisti e per questo motivo sono specifici per la particolare versione. Anche il telaio, esclusivo per progettazione e messa a punto, il motore da 1.8 litri che sprigiona ben 300 cavalli e l’atmosfera racing che si respira nell’abitacolo contribuiscono a un approccio radicale destinato a rendere l’esperienza di guida a bordo della nuova A110 R più intensa che mai.

Le prestazioni del bolide

La nuova Alpine scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, e si spinge oltre i limiti della sportività. Grazie all’impegno del brand nel mondo delle gare, può contare sulle competenze di massimo livello del motorsport per la progettazione e dimostra di essere pronta a sfidare i migliori tempi in pista. La vettura viene realizzata in Francia, presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, e apre un nuovo capitolo del know-how del marchio in termini di sportività.

L’edizione limitata ed esclusiva dedicata a Fernando Alonso

Alpine presenta anche un’edizione speciale della sua nuova creatura della gamma A110, realizzata in sole 32 unità esclusive. Si tratta della versione in tiratura limitata Fernando Alonso, un modello unico che la Casa ha deciso di creare per dare un ulteriore tocco di esclusività alla gamma e per regalare al cliente sensazioni uniche in circuito, come su strada. L’edizione limitata ha beneficiato dell’esperienza e del prezioso contributo del due volte campione del mondo di Formula 1.

Fonte: Ufficio Stampa Alpine

Tutta l’estetica infatti è firmata Alonso, questa edizione è disponibile esclusivamente con il Blue Racing Mat della Formula 1 A522. La tinta degli esterni è stata scelta in collaborazione col pilota, per donare all’auto speciale una sportività ancora maggiore. Il prezzo di Alpine A110 R parte da 107.000 euro IVA inclusa.