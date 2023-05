Pellicola protettiva antigraffio: l’innovazione per proteggere la carrozzeria dell’auto

Fonte: Carrozzeria Granelli

Prevenire graffi e danni alla carrozzeria? Quello che fino a qualche tempo fa sembrava un sogno per tanti automobilisti si è finalmente trasformato in realtà grazie alla PPF, la pellicola protettiva antigraffio. Un trattamento eccezionale per proteggere la carrozzeria delle auto dai piccoli danni che possono capitare ovunque, in città o durante un viaggio.

La carrozzeria Granelli a Curno (Bergamo) è specializzata in servizi e riparazioni per auto di lusso. Dispone di impianti e attrezzature all’avanguardia ed è il partner perfetto per provare la pellicola protettiva antigraffio.

La carrozzeria graffiata oppure danneggiata è da sempre il timore degli automobilisti e appassionati di auto del comparto luxury. Pensiamo a una Ferrari oppure a una Lamborghini che dopo un emozionante giro si ritrova con piccoli danni alla carrozzeria. Graffi o segni che si potevano evitare facilmente grazie a un semplice pellicola.

Cos’è la pellicola protettiva antigraffio

La pellicola protettiva antigraffio, applicata sulla carrozzeria dell’auto, regala un’alta protezione, riparando la vernice dai danni e preservandone l’estetica. Come funziona? La PPF viene posata da applicatori certificati e modellata a seconda della conformazione dell’automobile su misura. Tutto ciò che garantire la massima aderenza su tutti i componenti.

La carrozzeria Granelli è installatore ufficiale LLumar. Parliamo di una pellicola adesiva di ultima generazione con una superficie trasparente sia essa opaca che lucida che, quando viene graffiata, si autorigenera. Resiste a ingiallimenti, screpolature e macchie, inoltre è garantita per ben dodici anni contro lo scolorimento, la formazione di crepature o macchie.

Si tratta della scelta perfetta per avere un’auto che sia sempre al top, perfetta e impeccabile come il primo giorno. Ciò che rende eccezionale questo trattamento è che dura nel tempo, garantendo una carrozzeria splendida, con resistenza certificata alle intemperie e agli agenti atmosferici. Il modo migliore per godersi un’auto di lusso senza la preoccupazione di piccoli danni.

Perché scegliere la pellicola protettiva antigraffio

La pellicola protettiva antigraffio ha moltissimi vantaggi. La superficie trasparente si autorigenera in caso di graffi di lieve entità e protegge la carrozzeria anche dai sassi. Resiste alla comparsa di bolle o macchie, a ingiallimenti, screpolature, pietrisco e salsedine. Inoltre la pellicola LLumar PPF vanta una garanzia di ben dodici anni contro scolorimento e crepature.

Si può applicare sull’intera carrozzeria oppure su alcune zone particolari restando sempre comunque invisibile e senza alterazione della tinta. E’ pertanto particolarmente utile applicata su paraurti frontale, minigonne, specchietti retrovisori laterali, soglia di carico bagaglio, cofani e parafanghi parziale o totale.

I migliori trattamenti per la carrozzeria

Non solo la pellicola protettiva antigraffio, presso la carrozzeria Granelli si possono testare altri trattamenti altamente efficaci per la carrozzeria. Fra i servizi più all’avanguardia troviamo il trattamento in Nanolex che si applica anche su una fanaleria e parti in plastica. Dura sei/dieci anni in base alla scelta del cliente e garantisce idrorepellenza, proprietà antimacchia, resistenza al degrado atmosferico, durevolezza e lucentezza della vernice.

Una volta applicato, l’agente di rivestimento inorganico forma uno strato brillante e sottile che riveste l’auto, proteggendo da usura, polvere, resina, calcare ed escrementi. Regalando una lucidità straordinaria ed eccezionale.

Che dire invece del car wrapping? Un modo rapido, sicuro e perfetto per cambiare lo styling e il colore della propria auto, personalizzandola al massimo e senza necessità di ricorrere alla verniciatura. La pellicola, applicata da professionisti, permette di rendere originale la vettura e di proteggere dai danni provocati da sole e abrasioni sulla vernice originale.