La partnership elettrizzante all’insegna della mobilità green

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis A Gardaland le nuove elettriche di Citroen

Torna la collaborazione tra una delle mete turistiche più famose d’Italia, Gardaland, e il brand Citroën, dopo il successo ottenuto lo scorso anno presso l’attrazione Flying Island. Una collaborazione che mira a offrire a famiglie e visitatori un’esperienza unica, all’insegna del divertimento e della mobilità sostenibile.

A partire dal 1° aprile, Citroën è sponsor ufficiale di Fuga da Atlantide, la fantastica attrazione acquatica. Perfetta per gruppi di amici e per famiglie, è la più imponente attrazione del Parco. Grazie alla partnership con Citroën, Fuga d’Atlantide si presenta con un nuovo abito: negli spazi riservati all’ingresso e all’uscita, ci sono oggi ben 40 pannelli che spiegano, con un linguaggio grafico gioioso, colorato e in linea con il mondo della celebre attrazione, le principali caratteristiche e i vantaggi di tutti i prodotti elettrificati della gamma Citroën. Protagonisti in questi giorni la nuova Ë-C4 X, Citroën AMI, il nuovo SUV C5 Aircross plug-in Hybrid, e C5 X plug-in Hybrid e Ë-C4.

Gardaland e Citroën: il connubio vincente

Il pubblico, durante l’attesa per salire sull’attrazione acquatica, ha la possibilità di leggere tanti tips elettrici e scoprire quali sono i vantaggi di una guida sostenibile. Un’iniziativa davvero utile per far comprendere l’importanza di una mobilità green.

E una volta a bordo delle imbarcazioni, che riportano il brand Citroën, le famiglie e i ragazzi possono sfidare le ire di Nettuno e avventurarsi come sempre alla ricerca della perduta civiltà di Atlantide.

Non è tutto, perché all’interno di Gardaland Citroën è presente con due dei suoi modelli elettrificati della gamma, ognuno dei quali è perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di mobilità delle famiglie: la simpatica Citroën AMI -100% ëlectric, la soluzione di mobilità a zero emissioni, anticonformista e rivoluzionaria di cui abbiamo tanto parlato negli ultimi anni, che si può guidare a partire dai 14 anni, e la nuova Citroën Ë-C4 X elettrica, l’alternativa ai tradizionali modelli di SUV di medie dimensioni che combina l’eleganza tipica di una fastback con l’aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte.

L’esposizione dei due modelli elettrici

Le due auto elettriche di successo di Citroën sono esposte su due coloratissime pedane, mostrano una grafica molto dovertente, in tema con l’attrazione, dove Prezzemolo, la mascotte del Parco, viene ritratto nelle vesti di Nettuno, il protagonista dell’attrazione. Accanto a Citroën AMI -100% ëlectric i visitatori potranno divertirsi a farsi ritrarre nel punto foto “Fai vedere che mi AMI”.

Citroën ha deciso di essere presente nel Gardaland Resort con i suoi due modelli elettrificati per perseguire uno dei suoi grandi obiettivi, ovvero promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e ribadire il forte impegno del brand nel processo di transizione energetica, attraverso il quale la Casa stessa ha intenzione di ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando a elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

I visitatori del parco divertimenti potranno scoprire dal vivo le caratteristiche di ognuno dei due veicoli. La nuova Citroën Ë-C4 X elettrica si mostra al pubblico con le sue linee eleganti e distintive, mostrando caratteristiche di comfort e abitabilità eccezionali. I visitatori hanno inoltre la possibilità di scoprire i sedili Advanced Comfort, ampi, comodi e avvolgenti, e il capiente bagagliaio, perfetto per i viaggi di famiglia.

La piccolina di famiglia, Citroën AMI -100% ëlectric, saprà anch’essa conquistare i visitatori per il suo design simmetrico originale e anticonformista, con le portiere identiche dall’apertura antagonista, i finestrini ad apertura basculante verso l’alto, le dimensioni esterne ultracompatte, le ampie superfici vetrate e il tetto panoramico di serie. Grazie all’esposizione a Gardaland, tutti potranno scoprire l’eccezionale spazio a bordo di questa piccola elettrica della gamma, dove due persone possono stare comodamente sedute una di fianco all’altra, in un ambiente luminoso e ricco di vani porta oggetti, tra cui una nicchia ai piedi del passeggero, adatta ad accogliere un bagaglio delle dimensioni da cabina.

Ai visitatori di Gardaland di questo periodo Citroën ha deciso di riservare dei vantaggi esclusivi sull’acquisto online di tutti i prodotti della sua gamma e due concorsi a premi dedicati: il primo permette di vincere un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI, il secondo invece mette in palio un soggiorno a Gardaland Resort per quattro persone.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Citroën AMI – 100% Ëlectric: com’è fatta

La piccola elettrica della gamma Citroën la conosciamo già. La soluzione perfetta per una mobilità anticonformista e rivoluzionaria, 100% elettrica. Una vettura che si può guidare anche senza la patente a punti, a partire da 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il cosiddetto patentino per motori inferiori a 50 cc).

Veicolo di grande successo, anche grazie alle sue dimensioni ultracompatte, che garantiscono agilità negli spostamenti e nei parcheggi. Lo spazio dell’abitacolo è ottimizzato per accogliere due persone sedute comodamente una di fianco all’altra. Ami offre 75 km di autonomia, che si adattano perfettamente ai tragitti urbani o periurbani. La sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica completamente in sole 3 ore con una comune presa da 220V.

La nuova Citroën Ë-C4 X elettrica

La ë-C4 X elettrica si presenta con un design innovativo e costituisce una nuova proposta, attraente e accessibile, nella gamma Citroën. Una vera e propria alternativa ai tradizionali modelli di SUV di medie dimensioni, che combina l’eleganza tipica di una silhouette fastback con l’aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte.

Le linee dinamiche ed eleganti sono valorizzate da un’offerta di colori esterni molto ampia, personalizzabile grazie a 4 Pack Color e a un’offerta di 4 cerchi o copri ruote. All’interno, la nuova ë-C4 X elettrica offre ben sei differenti ambienti, per dare la possibilità ai clienti di personalizzare il viaggio a seconda delle esigenze e dei gusti personali.

Nuova ë-C4 X elettrica si mostra al pubblico con tutte le caratteristiche del programma Citroën Advanced Confort e le tecnologie e gli aiuti alla guida di ultima generazione, per offrire agli occupanti comfort e serenità, ed è disponibile in una gamma semplice che in Italia si declina in 4 versioni: Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack, quest’ultima si colloca al vertice della gamma. Inoltre, adotta il nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus inaugurato su C5 X.

L’autonomia di questa nuova elettrica arriva fino a 360 chilometri nel ciclo WLTP, l’auto ha un motore elettrico da 100 kW e 136 CV e vanta una ricarica rapida di 100 km in 10 min con Corrente Continua a 100 kW.