Parabrezza scheggiato: quando è possibile ripararlo

Quante volte capita di notare una scheggiatura nel parabrezza dell’auto? In questi casi, l’errore peggiore che si può compiere è ignorare il problema. Infatti, se una piccola crepa è perfettamente riparabile con un intervento veloce, un danno più esteso richiede la sostituzione del vetro, un lavoro più complesso e costoso. Inoltre, se si viaggia con un vetro non integro, si mette a repentaglio la propria sicurezza, perché si va incontro all’incrinatura e alla rottura del cristallo. Senza contare che si può anche ricevere una sanzione.

Purtroppo, non tutte le scheggiature – per quanto piccole – possono essere riparate. Capire quando si può intervenire e quando invece bisogna sostituire il pezzo permette di agire in modo tempestivo e rivolgersi ai giusti professionisti.

Parabrezza scheggiato: cosa fare subito

Mentre guidiamo, un sassolino colpisce il parabrezza causando una scheggiatura, una piccola stella si forma sul vetro. Cosa fare? Innanzitutto, è vietato entrare nel panico: si tratta di un danno lieve e perfettamente gestibile, se trattato subito.

Se si è in movimento, occorre controllare la crepa appena c’è la possibilità di fermare l’automobile. Inoltre, è opportuno già avere un’idea del professionista da contattare e sapere anticipatamente se si è coperti dalla propria assicurazione.

La dimensione della scheggiatura non è l’unico elemento da controllare in questi casi, vediamo come capire se si può riparare il vetro.

Parabrezza scheggiato: come capire se è possibile ripararlo

Uno dei primi passi da fare davanti al parabrezza danneggiato è capire qual è l’entità del danno. Il parabrezza si può riparare quando la scheggiatura:

Ha un diametro inferiore a quello di una moneta da 2 euro

È distante almeno 6 centimetri dal bordo

È fuori dalla visuale di chi guida

È fuori dall’area di telecamere/lidar che gestiscono i sistemi di assistenza alla guida

La scheggiatura ha queste caratteristiche? Perfetto, non c’è bisogno di sostituire il vetro, basterà rivolgersi a professionisti del settore in grado di agire in modo veloce ed efficace.

Naturalmente, occorre evitare le riparazioni fai da te. Per esempio, molti automobilisti cercano di ripulire la zona con detergenti comuni, ma questi non servono e anzi rischiano di ampliare la crepa. Occorre usare soluzioni professionali che raggiungono anche i punti più profondi della fessura.

Riparazione parabrezza: i vantaggi

Riparare subito il parabrezza ha enormi vantaggi per l’automobilista. Innanzitutto, si risparmia molto tempo e denaro. Infatti, una riparazione richiede circa 30 minuti, mentre la sostituzione richiede circa due ore. Se si è coperti dalla polizza cristalli, la riparazione in diverse condizioni è gratuita. Inoltre, è sicuramente più sostenibile: le emissioni di anidride carbonica sono il 90% in meno rispetto alla sostituzione.

Insomma, non vale davvero la pena ignorare la scheggiatura, è senz’altro meglio rivolgersi ai giusti professionisti, come i tecnici esperti Carglass, leader nel mercato dei cristalli per il settore automotive.

L’azienda mette a disposizione degli automobilisti squadre di tecnici altamente specializzati, in grado di riparare perfettamente i vetri anche delle auto di ultima generazione. Per esempio, alcuni nuovi modelli d’auto sono dotati sul parabrezza di ADAS, dispositivi avanzati di assistenza alla guida; Carglass dispone dei primi due centri di eccellenza in Italia dedicati proprio agli ADAS. Ciò significa che durante l’intervento al parabrezza danneggiato, il dispositivo viene adeguatamente ricalibrato in modo da funzionare perfettamente.

Dispone di centri di eccellenza in tutta Italia, addirittura è possibile trovare il centro più vicino e prenotare online direttamente dal sito di Carglass.