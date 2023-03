Panoramic Vision, BMW svela l’head-up display del futuro

Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW Panoramic Vision: l'head-up display del futuro debutterà già sui primi modelli della Neue Klasse

Il nuovo head-up display di BMW entrerà in produzione con i primi modelli Neue Klasse: a confermarlo è stato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. Il rivoluzionario display che trasforma l’intero parabrezza in una superficie di proiezione debutterà quindi già nel 2025, anno in cui è previsto il lancio dei primi modelli nella Neue K, la prossima generazione dei veicoli (100% elettrici) della Casa di Monaco.

Head-up display Panoramic Vision: la Neue Klasse di BMW

A tre anni di distanza dal lancio di iX3, il primo SAV full electric, BMW conferma di viaggiare spedita sulla strada della transizione elettrica, con la dichiarata intenzione di arrivare al 33% di auto completamente elettriche entro il 2026. Tra il 2025 il 2027, la Casa di Monaco intende lanciare 6 nuove vetture 100% elettriche, tutte basate sulla nuova piattaforma tecnologica Neue Klasse, che prende il nome dai rivoluzionari modelli BMW degli anni Sessanta.

I primi due modelli a entrare in produzione, secondo quanto raccontato durante la conferenza stampa sui dati di bilancio annuali, saranno una berlina e un SUV: le auto della Neue Klasse BMW definiranno nuovi standard di digitalizzazione, sostenibilità e design per le auto elettriche del futuro.

Alcune delle principali innovazioni stilistiche e digitali della Neue Klasse – anticipate dall’i Vision Dee, la berlina futuristica presentata al CES 2023 – potrebbero essere implementate già nei primi modelli di questo nuovo corso full electric, e cioè a partire dal 2025. Tra le innovazioni più attese c’è sicuramente il BMW Panoramic Vision, il nuovo head-up display che si proietta sull’intera larghezza del parabrezza: nella nuova visione BMW, il parabrezza diventa per la prima volta un unico grande display a disposizione di tutti gli occupanti del veicolo.

“L’innovazione si gioca interamente sul creare l’esperienza perfetta”, spiega Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo di BMW AG, e la visione del futuro di BMW si basa su questo presupposto.

BMW Panoramic Vision: debutto nel 2025

Il BMW Panoramic Vision è l’espressione massima dello storico slogan della Casa “Occhi sulla strada, mani sul volante”: il nuovo head-up display mostra le informazioni rilevanti per il guidatore e i passeggeri con un’intensità luminosa e un contrasto maggiori su un’area rivestita di scuro sul bordo inferiore del parabrezza, in modo da ottenere un’immagine sempre visibile per l’intera larghezza.

Il rivoluzionario head-up display è l’ultima delle grandi innovazioni di BMW in termini di esperienza di guida: i primi computer di bordo con display digitali, ricorda la Casa, sono apparsi per la prima volta nella BMW Serie 7 negli anni Ottanta, e il primo BMW iDrive – il sistema di controllo e infotainment di BMW – risale al 2001.

BMW Panoramic Vision è un passo successivo: come spiega Frank Weber, questa tecnologia rende il parabrezza qualcosa di sempre più vicino a “un vero e proprio portale per il mondo virtuale”. E nonostante sembri provenire da un futuro molto remoto, il BMW Panoramic Vision vedrà la luce già a partire dai primi modelli della Neue K, il cui lancio è previsto per il 2025. A confermarlo è stato il Presidente di BMW, Oliver Zipse, durante il discorso alla Conferenza annuale 2023.

Per altri dettagli sulla nuova generazione di auto della Casa bavarese – in attesa di vedere i primi modelli del nuovo listino BMW – bisognerà attendere l’IAA Mobility di Monaco: durante l’evento, che si terrà tra il 5 il 10 settembre 2023, BMW presenterà ulteriori sviluppi e nuovi dettagli sulla strada della Neue Klasse.